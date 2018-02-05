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    Salı sabahı açıklayacaklar

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    05.02.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:

    Almanya’da yeni bir hükümet için yürütülen koalisyon müzakereleri uzatmalara gitti. Koalisyon sözleşmesi salı sabahı kamuoyuna açıklanacak.

    ALMANYA’da Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında bir haftadır yürütülen koalisyon müzakereleri bir günlüğüne uzatıldı. Müzakerelerin pazar akşamı sonuçlanması planlanıyordu. Ancak partiler, belirli süreli iş sözleşmesi ve sağlık sigortasında tam uzlaşma sağlayamadı ve bu nedenle bir gün daha müzakere etmeye karar verdi. Parti yetkilileri dün sabah SPD Genel Merkezi’nde yeniden müzakere masası başına oturdu. SPD, özel ve resmi sağlık sigortası hizmetleri arasındaki farkın ve belirli süreli iş sözleşmesinin kaldırılmasını istiyor.

    SABAH AÇIKLAYACAKLAR
    Kapalı kapılar ardında yürütülen ve müzakere masasından dışarı sızan bilgilere göre program şöyle:
    Partiler saat 15.00-17.00 arası koalisyon sözleşmesini okuma molası verecek. Saat 18.00’de parti yetkilileri bir saatliğine daha bir araya gelecek. Ardından üç parti lideri Merkel, Schulz ve Seehofer kameralar önüne çıkarak, açıklama yapacak. Salı sabahı saat 09.00’da ise yine üç lider mecliste parti grup salonları önünde koalisyon sözleşmesini imzalayacak ve kamuoyuna açıklayacak. Ardından SPD parti yönetimi ve grubu toplanacak.

    Etiketler: ALMANYA , Merkel , Schulz , Seehofer , avrupadan haberler
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