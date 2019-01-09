Saldırıya uğrayan vekil ağır yaralandı
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AFD) milletvekili saldırıya uğradı.
Federal Meclis milletvekili Frank Magnitz (66), Bremen kentinde sokakta yürürken bir anda birden fazla kişinin saldırısına uğradı. AfD Bremen Teşkilat Başkanı da olan Magnitz, aldığı darbelerle yere düştü. Yerdeyken milletvekilinin kafası da dahil vücudunun çeşitli yerlerine tekme atan saldırganlar, çevredekilerin polise haber vermesi üzerine kaçarak izlerini kaybettirdi. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Magnitz, hastanede tedaviye alındı. Polis ve savcılık soruşturma başlattı. 3 Ocak’ta da Döbeln kentinde AfD'li bir milletvekilinin bürosu saldırıya uğramıştı. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere birçok siyasi, ‘siyasi motivasyonla’ yapıldığı sanılan saldırıyı kınadı.
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