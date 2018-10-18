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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
18.10.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Kırım'da katliamı yaşayanlar konuştu

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Kırım'da katliamı yaşayanlar konuştu

Kırım'ın Kerç kentinde 20 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından bölgede üç gün yas ilan edildi. Görgü tanıkları yaşadıkları dehşeti anlattı.

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  • Kırımda okulda katliam
  • Kırımda okulda katliam
  • Kırımda okulda katliam
  • Kırımda okulda katliam
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Dün Kırım'daki bir okulda meydana gelen patlama sesi ve ardından yaşananlar dünyayı dehşete düşürmüştü. Yetkililer önce olayın terör saldırısı olabileceğini belirtse de geçen zaman gerçekleri ortaya çıkardı.

18 yaşındaki Vladislav Roslyakov isimli öğrenci önce el yapımı bomba patlatmış ardından elinde pompalı tüfekle önüne gelene ateş açmıştı. Roslyakov'un seri katillere takıntısı olduğu ortaya çıktı. Gencin 1999 yılında Columbine lisesi katliamını gerçekleştiren Eric Harris'i taklit etmek için saldırıdan önce beyaz tshirt giydiği ve pompalı tüfek kullandığı belirlendi.

Kırım'da bir okulda patlama meydana geldi
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Korkunç olayın ardından bölgede 3 gün süre ile yas ilan edildi. 3 günlük yas bugün itibariyle başladı.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Kırım'da gerçekleşen saldırı sebebiyle 11'i çocuk 20 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ölenlerin on beşinin 18 yaşından küçük olduğunu ve beşinin de okul çalışanı olduğunu aktardı.

Saldırı sonrası 44 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilmişti. Saldırı sebebiyle ağır yaralanan 6 kişiden birinin durumunun iyiye gittiği beşininse durumunun kritik olduğu belirtildi.

18 yaşındaki öğrenci Kırımda katliam yaptı
18 yaşındaki öğrenci Kırım'da katliam yaptı

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olay anına tanıklık eden bir kişi, güçlü bir patlama sesi duyduğunu, ardından ateş açıldığını, pencerelerden atlayarak kaçtıklarını ve kaçarken çok sayıda çocuğun cansız bedenini gördüğünü söyledi.

Bir başka tanık ise, patlama sesi duyduğunu, patlama sebebiyle çok sayıda kişinin olay yerinden kaçmaya çalıştığını ve bir kişinin kendisine, "Burada kalırsan seni öldürecekler" dediğini duyduğunu anlattı.

Olayla ilgili açıklama yapan Putin, yaşanan patlamanın soruşturulması için talimat verdiğini söyledi ve saldırı sebebiyle yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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