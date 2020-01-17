Saldırılardan kaçan Suriyeliler boş arazilere çadır kuruyor

Saldırı altındaki bölgelerden çok sayıda sivil, Türkiye sınır hattına yakın güvenli bölgelere yöneldi.



Rusya destekli Esad rejiminin son günlerde İdlib'in Güneydoğusuna ve Halep’e saldırılarını arttırması nedeniyle evlerini terk eden Suriyeliler boş arazilere gelerek burada kendi imkanları ile çadır kurdu.



Rejim saldırılarından kaçarak, daha önceden göç ederek boş arazilere çadır kuran akrabalarının yanlarına yerleşen Suriyelilere Türk Kızılayı yardım eli uzattı.



Kızılay ekipleri yeni gelenlere çadır desteği ve erzak yardımında bulundu.