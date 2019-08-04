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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.08.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı

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Saldırılar sonrası New York'ta güvenlik önlemleri arttırıldı

ABD’de 12 saat içeresinde yapılan iki silahlı saldırının ardından New York Polisi, kentin önemli noktalarında güvenlik önlemlerini arttırdı.

ABD’nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde ve Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen silahlı saldırılarda toplam 29 kişi hayatını kaybetti. Saldırıların ardından, ülkenin en büyük kenti New York’ta da güvenlik önlemleri arttırıldı. New York Polisi, alışveriş merkezleri ve şehrin işlek yerlerinde ek önlemler aldı. Polis, kente karşı doğrudan tehdit olmadığını belirtse de kalabalık yerler ve toplu ulaşım noktalarına ek olarak güvenlik görevlileri yerleştirildi.

Saldırılar sonrası New Yorkta güvenlik önlemleri arttırıldı

New York Polis merkezinden yapılan açıklamada, “Düşüncelerimiz ve dualarımız, Teksas ve Ohio’daki korkunç olaydan etkilenenler için. New York’a yönelik belirgin ve güvenilir bir tehdit bulunmamakladır. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından dikkatli bir şekilde ilave ek tedbirler alınmıştır. Lütfen alanlarda fazladan polis varlığı görürseniz korkmayın” uyarısı yapıldı.

Saldırılar sonrası New Yorkta güvenlik önlemleri arttırıldı

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