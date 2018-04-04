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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya Saldırıdan önce ailesi polisi uyarmış: Poligona gidiyor
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Dünya
AA
04.04.2018 - 22:46, Son Güncelleme:

Saldırıdan önce ailesi polisi uyarmış: Poligona gidiyor

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Saldırıdan önce ailesi polisi uyarmış: Poligona gidiyor

ABD'de YouTube'un ana merkezinde dün yaşanan silahlı saldırıda şüpheli kadının ailesinin polisi uyardığı bildirildi.

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  • YouTube genel merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı var... Saldırgan öldü
  • YouTube genel merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı var... Saldırgan öldü
  • YouTube genel merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı var... Saldırgan öldü
  • YouTube genel merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı var... Saldırgan öldü
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Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Bruno kentinde dün meydana gelen, 4 kişinin yaralandığı ve şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın da öldüğü saldırıda yeni bilgiler ortaya çıktı.

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, düzenlenen basın toplantısında, Kaliforniya eyaletinin güneyindeki San Diego şehrinde yaşayan Aghdam'ın ailesinin pazartesi günü San Diego polis departmanını arayarak kendisinin cumartesi gününden beri "kayıp olduğunu" söylediklerini ifade etti.

Ancak, saldırıdan önceki gece Kaliforniya'nın kuzeyindeki Mountain View kenti polis ekipleri tarafından Aghdam'ın arabasında uyurken tespit edildiğini aktaran Barberini, bunun ardından Aghdam'ın kayıp listesinden çıkartıldığı bilgisini paylaştı.

OLAYDAN ÖNCE POLİGONA GİTMİŞ
Saldırıdan önce Aghdam'ın bölgedeki bir atış poligonuna gittiğinin tespit edildiğini söyleyen Barberini, Aghdam'ın saldırıda 9 mm'lik bir tabanca kullandığını doğrulayıp, silahın kendisine kayıtlı olduğunu belirtti. Barberini, saldırıdan önce Aghdam'ın arabasını bölgedeki bir iş yerine park ettikten sonra, YouTube'un ana merkez kampüsüne bir otopark garajını kullanarak giriş yaptığının belirlendiğini dile getirdi.

Aghdam'ın bütün sosyal medya hesaplarının soruşturma kapsamında incelendiğini vurgulayan Barberini, Aghdam'ın YouTube'un politikalarını ve uygulamalarını eleştirdiği için saldırıyı gerçekleştirdiğine inanıldığını söyledi. Barberini, olayda şu anda başka bir şüphelinin olmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ayrıca, federal yetkililer, Kaliforniya eyaletinin güneyinde şüpheliyle ilgili olduğu tahmin edilen iki evde arama yürüttüklerini bildirdi.

BABASI VE ERKEK KARDEŞİ POLİSİ UYARMIŞ
Bu arada ABD basınında bugün yer alan haberlerde, Aghdam'ın babası Ismail Aghdam'ın kızının kayıp olduğunu bildirmesinin ardından, polise YouTube'un ana merkezine gidebileceğini çünkü şirket hakkında sürekli şikayet ettiğini ve firmadan "nefret ettiğini" söylediğine yer verildi.

Haberlerde, Aghdam'ın erkek kardeşi Shahran Aghdam'ın da kız kardeşinin Mountain View kentinde olduğunun öğrenilmesinin ardından, buranın YouTube ana merkezine yakın olması nedeniyle polisi uyardığı vurgulandı.


İKİ YARALININ DURUMU AĞIR
San Francisco General Hastanesinden dün yapılan açıklamada ise yaralılardan 36 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Açıklamada, 32 yaşındaki bir kadının da durumunun ciddiyetini koruduğu, 27 yaşındaki bir kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.

Tedavi altındaki diğer bir kişinin de olay yerinden kaçarken düşerek ayak bileğinden yaralandığı bildirildi.


YouTubea saldıran kişinin kim olduğu ve son sözleri ortaya çıktı
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