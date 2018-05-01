Saldırıda hedef İran’dı iddiası
SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad’a en güçlü desteği veren ülkelerden biri olan İran’ın, Suriye’deki üslerinin önceki gece roketlerle vurulduğu iddia edildi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SİHG), vurulan yerin 47’inci Tugay olduğunu bildirdi. Bu tugay, Hama’da yer alıyor.
Suriye devlet televizyonu ise Hama ve Halep’teki askeri pozisyonlara füze atıldığını aktardı.
Gözlemevi, 26 savaşçının öldüğünü, bunların 4’ünün Suriyeli çoğunun da İranlı olduğunu ifade etti.
Yarı resmi Tasnim haber ajansı ise Suriye’deki İran üslerinin vurulduğu ve İranlı askerlerin öldüğü iddiasını yalanladı.
SİHG, saldırının İsrail tarafından yapılmış gibi durduğunu ve karadan karaya füzelerin olduğu silah deposunun hedef alındığını aktardı.
İsrail gazetesi İsrail’in Haaretz gazetesi de İran’ın Suriye’ye yerleştirdiği karadan karaya füzelerin hedef alındığını ve İsrail kabinesinin toplandığını yazdı.
YPG 4 KÖYÜ GERİ ALDI
Terör örgütü PKK bağlantılı YPG’nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), Suriye’nin doğusundaki petrol zengini Deyrizor’da önceki gün rejime kaptırdığı dört köyü geri aldığı bildirildi.
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