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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
08.05.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü

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Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü

Rusya destekli rejim güçleri tarafından İdlib'e yönelik havadan ve karadan başlatılan bombardıman devam ediyor. Savaş uçakları ile helikopterler bu sabahtan itibaren İdlib'in Han Şeyhun ilçe merkezi ile yakınındaki köylere birbiri ardına bombalar yağdırdı.

Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıların ardından yüzlerce sivil evlerini terk ederek güvenli olan Maarat Numan ilçesi ile İdlib kent merkezine doğru gitmeye başladı.

Saldırı altındaki İdlibde DHA ekibi ölümden döndü

Öğleden sonra saldırıların yoğunlaşmasının ardından günlerdir İdlib'deki saldırıları görüntüleyerek kamuoyuna ulaştıran Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de güvenlik sorunu nedeniyle Han Şeyhun'dan İdlib kent merkezine gitmek üzere sivil savunma ekibi aracıyla yola çıktı.

Saldırı altındaki İdlibde DHA ekibi ölümden döndü

Birkaç kilometre ilerlenmesin ardından DHA ekibinin bulunduğu aracın çok yakını, savaş uçakları tarafından hedef alındı. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından saldırının yapıldığı arazideki taşlar ile şarapnel parçaları, DHA ekibinin bulunduğu araca isabet etti.

Ölümden dönen, sağlık durumları iyi olan DHA ekibi, camları kırılan ve önemli hasar gören araç ile yollarına devam ederek güçlükle Maarat Numar ilçesine ulaştı.

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