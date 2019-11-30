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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: Twitter
30.11.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Saldırganı yangın söndürme cihazı ve balina boynuzuyla etkisiz hale getirdiler

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Saldırganı yangın söndürme cihazı ve balina boynuzuyla etkisiz hale getirdiler

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen sene serbest bırakıldığı bildirildi. İngiliz basınına yansıyan görüntülerde saldırgana müdahale etmeye çalışan kişilerin kahramanca mücadelesine yer verildi.

Londra Köprüsü'nde dün gerçekleşen saldırının failinin 28 yaşındaki Usman Khan olduğunu bildiren Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu Basu, "2012'de terör suçundan mahkum olan bu kişi, yetkililer tarafından biliniyordu. Aralık 2018'de şartlı olarak tahliye edildi." dedi. Basu, polislerin saldırganın evinde arama yaptığını da duyurdu. Saldırganın elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği belirtildi

Basu, saldırının Fishmongers Hall adlı binada yapılan mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin bir konferans sırasında başladığı, daha sonra Londra Köprüsü'nde devam ettiği ve saldırganın burada vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Bıçaklı saldırganın terör estirdiği köprüde çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışmıştı.

Yeni görüntülerde üç kişiden birinin yangın söndürme cihazıyla diğerinin de balina boynuzuyla saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştığı gözlemlendi.

Sosyal medya kullanıcıları bu kişilere üstün cesaretlerinden dolayı 'madalya' verilmesi gerektiğini söyledi. 

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan p

Polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülmüştü.

Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını açıklamıştı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.

İngiltere'de saldırı
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