Saldırganı yangın söndürme cihazı ve balina boynuzuyla etkisiz hale getirdiler

Londra Köprüsü'nde dün gerçekleşen saldırının failinin 28 yaşındaki Usman Khan olduğunu bildiren Londra Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Neil Basu Basu, "2012'de terör suçundan mahkum olan bu kişi, yetkililer tarafından biliniyordu. Aralık 2018'de şartlı olarak tahliye edildi." dedi. Basu, polislerin saldırganın evinde arama yaptığını da duyurdu. Saldırganın elektronik kelepçe sistemiyle takip edildiği belirtildi



Basu, saldırının Fishmongers Hall adlı binada yapılan mahkumların rehabilitasyonuna ilişkin bir konferans sırasında başladığı, daha sonra Londra Köprüsü'nde devam ettiği ve saldırganın burada vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Bıçaklı saldırganın terör estirdiği köprüde çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışmıştı.

Yeni görüntülerde üç kişiden birinin yangın söndürme cihazıyla diğerinin de balina boynuzuyla saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştığı gözlemlendi.

Sosyal medya kullanıcıları bu kişilere üstün cesaretlerinden dolayı 'madalya' verilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan p

Polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülmüştü.

Dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda saldırgan dahil 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Polis, saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını açıklamıştı.

Londra Köprüsü'nde 3 Haziran 2017'de yaşanan bıçaklı terör saldırısında 3'ü saldırgan 11 kişi ölmüştü.





Have just seen this.Highlights just how frenzied and dangerous this terrorist was. These three men must be up for the George Medal at the very least. Potentially many lives saved by a fire extinguisher, a whale tusk and valour. #LondonBridge



