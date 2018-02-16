Saldırganı tanırdık kaba biriydi

ABD’nin Florida eyaletinin güneyindeki Parkland kasabasındaki Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde 17 kişinin öldüğü ve 50’den fazla kişinin yaralandığı silahlı saldırıda iki Türk öğrenci sınıflarına saklanarak kurtuldu. Kuzeni Ajda Adak (17) ile aynı okulda eğitim gören Selin Adak (17) olayı Hürriyet’e şöyle anlattı: “Kuzenim Ajda ile birlikte okulun tek Türk öğrencileri biziz. Sabah erkenden bir yangın tatbikatı yapmıştık. Okulun bitmesine 10 dakika kala sınıfta bir sınavdaydım. Tekrar yangın alarmı çaldı. Öğretmen, bir yemek dersi sınıfında öğrencilerin bir şeyler yaktığını düşündü. Genellikle alarm bu yüzden çalıyordu. Koridora çıktık. Bazı patlamalar duyduk, ancak havai fişek sandık. Daha sonra bunların silah sesi olduğunu anlayınca çok korktuk. Sınıfa dönüp kapı ve penceleri kilitledik. O sırada anne ve babamı aradım. Silah sesleri durduktan sonra polis ellerimiz havada dışarıya koşmamızı anons etti. Dışarıda her yer polis kaynıyor, havada helikopterler uçuyordu. Ajda’yı aradım, o da okulun diğer tarafından çıkmıştı. Herkes bağırıyor ve ağlıyordu. Yandaki süpermarketin bahçesinde Ajda’yı görünce birbirimize sarılıp ağladık. Polis bizi süpermarkete sokup kapıyı kilitledi. Böyle bir şeyin kimsenin başına gelmesini istemem.”

ÖZÜR DİLEMEZDİ

Yakalanan saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu söyleyen Selin, “Onunla ortaokuldan beri aynı okul otobüsüne binerdik. Benden büyüktü ve bir durak önce inerdi. Çok kaba biriydi. Otobüse binerken çantasını oturanlara çarptırır ve hiç özür dilemezdi” diye konuştu. Selin’in babası Güney Adak ise “Ben işyerinde ve okula uzak olduğum için eşim hemen okula gitti. Allah’a şükür, kızıma ve yeğenime bir şey olmadı. Şoku atlatabilmiş değiliz. Böyle bir şeyin bizim okulda olabileceğini hiç tahmin etmiyorduk” dedi.



Okuldaki 2 Türk öğrenci kurtuldu

‘PROFESYONEL KATLİAMCI OLACAĞIM’

- Saldırgan 19 yaşındaki Nikolas Cruz’un, sosyal medyada silahlara düşkünlüğünü açıkça gösterdiği ve böyle bir eyleme imza atacağının işaretlerini uzun süredir verdiği ifade edildi. BuzzFeed haber sitesi, daha da ciddi bir iddia ortaya atarak Cruz’un, Amerikan iç istihbarat teşkilatı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) bildirildiğini yazdı.

- BuzzFeed’in haberine göre geçen yıl Ben Bennight adlı kişi, Youtube’a yüklediği bir videonun altına Nikolas Cruz adlı kullanıcının, “Profesyonel okul katliamcısı olacağım” diye yorum yapması üzerine FBI ve Youtube’u durumdan haberdar etti. Youtube söz konusu yorumu sildi. Rahatsız edici ifadenin ekran görüntüsünü FBI’a gönderen Bennight’ı ertesi gün FBI görevlileri ziyaret etti. Önceki günkü katliamın ardından polis tekrar Bennight ile temasa geçti. Bu gelişmeler, söz konusu tehdit içerikli mesajı yazan Nikolas Cruz adlı kullanıcının katliam şüphelisi ile aynı kişi olduğu ihtimalini daha da güçlendirdi.

SÜRPRİZ OLMADI

Cruz’u tanıyan okul öğrencileri ve öğretmenlerinin ortak yorumu gencin ‘sorunlu biri’ olduğu yönünde. Öğrencilerden biri, “Birçok kişi, onun bir gün okulu silahla basacağı yönünde espri yapardı. Herkes bunun olacağını tahmin ediyordu” dedi.

- 17 yaşındaki Victoria Olvera, Cruz’un geçen yıl eski kız arkadaşının yeni erkek arkadaşıyla kavga ettiği için okuldan atıldığını anlattı. Cruz’un bir kız öğrenciye takıntılı bir şekilde aşık olduğu ve onu takip ettiği yönünde tanıklıklar da oldu.

- Cruz’un Instagram profilinde sık sık silah paylaşımları yaptığı görüldü.

‘POLİS ONU TANIYORDU’





Broward Bölgesi Şerifi Scott Israel de Cruz’un dijital dünyadaki profilinin “çok ama çok rahatsız edici” olduğunu söyledi. Cruz ailesinin komşusu Craig Koblitz, Nikolas’ın polis tarafından bilinen bir isim olduğunu söyledi. Koblitz, “Polis bu çocuğu iyi tanıyordu. Buradaki polisler için yabancı biri değildi” dedi.

YANGIN ALARMIYLA KURBANLARINI TOPLADI

- Nikolas Cruz henüz altı yaşındayken kendisini evlat edinen babası kalp krizinden ölmüştü. Nikolas ve kardeşi Zachary’yi, anneleri Lynda Cruz büyüttü. Anneleri de geçen yıl öldü.

- Saldırganın, katliamda olabildiğince çok kişi öldürmek için öğrencileri bir araya toplamak istediği anlaşıldı. Buna göre okulun yangın alarmı zilini çalan Cruz, öğrencilerin bu tip durumlarda toplandığı yerde pusu kurdu. Okulda o gün tatbikat olması nedeniyle birçok kişi bunun tatbikatın parçası olduğunu düşünerek toplanma alanına geldi. Cruz, insanların üzerine burada mermi yağdırmaya başladı.

- Cruz katliamı AR-15 model saldırı tüfeğiyle yaptı. Amerikan basınına göre Cruz, saldırının ardından diğer öğrencilerin arasına karışarak okuldan ayrıldı. Polis daha sonra kamera kayıtlarını izleyerek kaçağı belirledi ve okuldan çok uzak olmayan bir noktada Cruz’u yakaladı. Çoğu kişi tarafından yalnız biri olarak nitelendirilen saldırganın, katliam için 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçip seçmediği ise henüz netleşmedi.