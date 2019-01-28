Sala’yı bulmak için el ele
Geçtiğimiz hafta, Fransa’nın Nantes kentinden 15 milyon sterline transfer olduğu Cardiff takımı için İngiltere’ye giderken tek pervaneli uçağı Manş Denizi’nde radardan kaybolan 28 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcu Emiliano Sala için ailesi yeni bir adım attı.
Durdurulan Sala’yı arama kurtarma çalışmaları, ailesi ve yakınları tarafından açılan bağış kampanyası sayesinde yeniden başlatıldı. Ünlü futbolcu için açılan bağış fonuna, 48 saat içerisinde 3 bin 500 kişi 343 bin 412 bin dolarlık (1 milyon 808 bin TL) yardım yaptı. Bağış yapanlar arasında Manchester City’nin Türk futbolcusu İlkay Gündoğan da vardı.
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