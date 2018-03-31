Salah başkan Mısır şampiyon!
Liverpool forması altında bu sezon inanılmaz bir sezon geçiren Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, sadece İngiliz ekibine gönül verenlerin değil ülkesindeki muhaliflerin de gözdesi oldu. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Mısır'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Salah'a yaklaşık 1 milyon oy çıktı!
İngiliz ekibi Liverpool formasıyla bu sezon çok başarılı bir sezon geçiren, ülkesi Mısır milli takımının 1990'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasında büyük payı olan Mohamed Salah, Mısır muhalefetinin de 'parlayan yıldızı' oldu.
Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde ülkesinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaklaşık 1 milyon oy aldı.
Mısırlı vatandaşların, cumhurbaşkanı adayları Abdel Fattah Al Sisi ve Moussa Mustafa Moussa'nın isimlerinin üstlerini çizerek 'Mo Salah' yazdıkları görüldü.
Seçimleri oyların %92'sini alan Sisi kazandı.
Liverpool'u bu sezon sırtlayan Mohamed Salah, haftayı yine boş geçmedi ve bu sezonki 37. gölünü attı!
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