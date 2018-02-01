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    Sakatlanan bakıcıya ayı şefkati

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

    Rusya'da sirkte çalışan antrenör Oleg Aleksandrov, sakatlandı. Aleksandrov hastaneden çıktıktan sonra Yasha isimli ayı antrenörüne refakat etti.

    Rusya'nın Moskova şehrinde tekerlekli sandalyeyi iten ayıyı görenler gözlerine inanamadı. Antrenör Oleg Aleksandrov, Nizhegorodsky sirkinde gösteri sırasında 18 metreden yere çakıldı. İki bacağı ve bir kolu kırılan Aleksandrov, o sıralarda 3 yavru ayıyı besliyordu. Ancak Oleg, geçirdiği bu talihsiz kaza sonucu ayıların kendisini tanımayacağından çok korkuyordu.

    Ta ki onlarla yeniden karşılaşıncaya kadar. "Beni artık kokumdan tanıyorlar" diyen Aleksandrov, ayılardan biriyle dışarı çıkarak geziyor. Onları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken aralarında oluşturdukları dostluk bağı ile herkese örnek oluyorlar. Dört aydır sirkte bulunan bakıcısının özlemine dayanamayan Yasha isimli ayı, bakıcısı hastaneden çıktıktan sonra onunla birlikte zaman geçirip, tekerlekli sandalyesini sürerek ona refakatçilik ediyor.

    Etiketler: RUSYA , sirk , ayı
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