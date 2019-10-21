Sakal işe yaramıyor
Son yıllarda erkekler arasında hızla yayılan sakal modasıyla ilgili kötü bir haberimiz var. En azından ABD’deki işverenlerin sakallı erkekleri pek ‘güvenilir’ bulmadıkları, işe aldıkları erkeklerde gözlük ve kravat aradıkları ortaya çıktı.
ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerde sakallı olmak, işe alınma ihtimalini düşürüyor. Gözlüklü ve kravatlı erkekler ise iş hayatında daha olumlu izlenim yaratıyor. ABD’nin Florida eyaletindeki Rollins College Üniversitesi’nin bin katılımcının katıldığı anketle yürüttüğü araştırmaya göre, en azından bu ülkede, sakallı olmak işe alınma ihtimalini önemli ölçüde düşürüyor. Araştırmada, işverenler açısından sakallı erkeklerin ‘geçimsiz’ bir profile işaret ettiği, sakalsız erkeklere göre daha az ‘güvenilir’ bulundukları ortaya çıktı. Erkeklerde sakalın işe alımlarda karar vericiler üzerinde neden olumsuz etki yarattığı henüz bilinmese de bunun, sakalın daha ‘agresif ‘ bir görüntü oluşturmasından kaynaklanabileceği belirtiliyor. Aynı araştırmada, gözlüklü ya da kravatlı erkeklerin ise daha başarılı gözüken bir izlenim bıraktığı ve işe alımlarda tercih edildiği ortaya çıktı.
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