Şaka olsun diye asansöre idrar yaptı... Hayatının şokunu yaşadı!

ÇİN'in Chongqing şehrinde yaşayan bir genç asansörde nedeni belli olmayan bir şekilde asansörün tuşlarına doğru idrarını yaptı. İneceği yer gelince pantolonunu toplayıp inmeye hazırlanan genç asansörün kapasının açılmamasıyla hayatının şokunu yaşadı. Gencin idrarını yaptığı tuşlar bir anda yanıp sönmeye başladı. Işıklar da bir anda sönünce genç korku dolu dakikalar yaşadı. O anlar asansörün güvenlik kameralarına yansıdı.

Çin yerel basınına yansıyan haberlere göre bir süre sonra apartman görevlisi genci kurtardı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından iki farklı tepki geldi.

Bazı kullanıcılar, çocuğun ailesinin asansörün tamir parasını ödemesi gerektiğini söylerken, diğerleri de çocuğun asansörde kalmasının iyi bir ders olduğunu dile getirdi.