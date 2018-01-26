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    Sahte pasaportlu Türk, yolunu kaybedince yakalandı

    BERLİN
    26.01.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Cebinde sahte Kanada pasaportuyla Ankara’dan Münih’e oradanda Kanada’ya uçmak isteyen Türk, Münih Havaalanında yolu kaybedince yakalandı.

    HAVALANI polisinin verdiği bilgiye göre 29 yaşındaki Türk yolcu, sahte Kanada pasaportuyla Ankara’dan Münih’e, oradan da Kanada’ya uçmak istedi. Münih Havaalanında aktarma yapmak için inen Türk yolcu, Schengen bölgesi dışından geldiği ve Schengen bölgesi dışına uçacağı için doğrudan transit yolcu salonuna gitmesi gerekirken, diğer yolcuların peşine takılarak pasaport kontrolüne girdi. Pasaportu kontrol eden Münih Havaalanı polisi, Kanada pasaportunun kayıp listesinde olduğunu gördü. Sınır polisi fotoğrafında üzerine iyice bakılınca, sahte olduğu anlaşıldı ve Türk yolcu hemen havaalanındaki polis karakoluna çıkarıldı.

    18 BİN EUROYA ALMIŞ
    Türk yolcu, pasaportu Kanada’ya gitmek için tanımadığı birilerinden 18 bin euroya satın aldığını anlattı. Parayı, aracılar eliyle ödediğini ve sahte pasaportun postayla adresine geldiğini söyledi. Kanada’ya gitmek isteyen Türk yolcu hakkında, evrakta sahtecilik ve kaçak yolculuktan suç kaydı yapıldı. Dava için 900 euro güvence ödeyen Türk, geceyi Münih Havaalanında karakolda geçirdi ve bugün hakkındaki suç duyurusuyla Ankara’ya gönderildi.

    Etiketler: sahte pasaport
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