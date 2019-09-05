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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
05.09.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Sahte meteoroloji haritası gösteren Trump 90 gün hapis cezası alabilir

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Sahte meteoroloji haritası gösteren Trump 90 gün hapis cezası alabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir brifingde, Dorian kasırgasının Alabama eyaletini de vuracağı iddiasını haklı çıkarmak için tahrif edilmiş "sahte" bir harita gösterdi.

Ülkede meteorolojinin hava tahmini haritaları üzerinde oynamak suç ve 90 güne kadar hapis cezası var.

Trump'la Meteoroloji Dairesi arasındaki "inatlaşma" 1 Eylül'de Trump'ın kasırganın Alabama'yı da vuracağını iddia ettiği Twitter mesajıyla başladı.

Meteoroloji Dairesi, 20 dakika sonra yine Twitter üzerinden Trump'ı yalanladı. Mesajda "Alabama Dorian'dan hiç ETKİLENMEYECEK. Tekrar ediyoruz. Dorian Kasırgası Alabama'yı hiç etkilemeyecek" dedi.

Ancak bu açıklamaya rağmen, Trump dünkü brifinge keçeli kalemle kasırganın olası etki alanına Alabama'nın da dahil edildiği bir haritayla çıktı.

Trump haritayı kimin hazırladığı sorusuna "Bilmiyorum, bilmiyorum" diye yanıt verdi.

CNN: TRUMP BİR HAFTA İÇİNDE 62 KEZ YANLIŞ BİLGİ VERDİ

CNN Televizyonu ABD Başkanı'nın son bir hafta içinde toplam 62 kez çoğu Twitter'da olmak üzere kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini duyurdu.

Söz konusu iddialar arasında Trump'ın, eşi Melania Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tanıştığını ve Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemesi de var.

Trump G-7 zirvesinde Melania Trump'ın Kim'i yakından tanıdığını söylemişti. First Lady'nin Kim'le hiç görüşmediği biliniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Melanie Trump'ın Kuzey Kore lideriyle telefon görüşmesi de yapmadığı anlaşılıyor.

Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, "Başkan Trump Kim'le güçlü ilişkisinin her boyutunu First Lady ile konuşur. Bu yüzden onun da Kim'i çok iyi tanıdığını düşünmüş olabilir" dedi.

Trump 2016'daki seçim kampanyası boyunca Irak'ın işgaline hiç destek vermediğini söylemişti. Trump bu iddiasını geçen hafta da yineledi. Ancak Donald Trump'ın işgalden altı ay önce katıldığı bir radio programında harekata destek verdiği, yine işgalin ertesi günü de "Askeri açıdan muazzam bir başarı" dediği ortaya çıktı.

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