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    Sahte kimliklerle vurgun yaptılar

    Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
    21.02.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

    İngiltere’de internet üzerinden olmayan ürünler satarak 1 milyon sterlinlik vurgun yapan çeteye ceza yağdı. Yakalanan çete üyelerinin üzerinden eski İngiltere Başbakanı David Cameron’un kimliği de çıktı.

    İngiltere’de bir dolandırıcılık çetesi, hazırladıkları sahte kimlikleri kullanarak internet üzerinden online satış yapan sitelere üye olup, satıcı profilleri oluşturdu. Olmayan binlerce ürünü buradan satışa çıkaran çete, ayrıca yüzden fazla da hesap açtı. Bu hesaplar da yine sahte Avrupa kimlikleri, pasaportlar ve faturalar kullanılarak açıldı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron’ın kimlik bilgilerini de kullanan çete, bu sayede yaklaşık 1 milyon sterlinlik vurgun yaptı.
    Çete üyelerinden 34 yaşındaki Dragoz Dragomir, daha önce de para aklamaktan, sahte kimlik taşımaktan ve sahte kimlik yapmak için kullanılan makineler bulundurmaktan 7 yıl 6 ay hapis cezasına almıştı.

    Sahte kimliklerle vurgun yaptılar

    PARA ÇEKERKEN YAKALANDI
    Aslen Romanya’lı olan Dragomir, 28 Haziran 2017’de tutuklandığında, Avrupa Tutuklama Emri altında arandığı ortaya çıkmıştı. Dragomir, Andrei Bernath adını kullanıyor, gerçek kimliğini saklıyordu.
    Polis, Dragomir’in tuttuğu ofisi sahte bir kimlik fabrikasına çevirdiğini ortaya çıkardı. Çete üyesi, her yerde yazıcılar ve bilgisayarların olduğu ofiste çoklu üretim sahte kimlik bile yapabiliyordu. Dragomir ile birlikte George Cerneanu ve Alexandru Stanciu de ondan aldıkları sahte kimliklerle İngiltere’nin dört bir yanında banka hesabı açtı. Cerneanu, Liverpool’daki Santander bankasından para çekerken yakalandı. Stanciu ise evinde tutuklandı.

    YURTDIŞINA KAÇAMADI
    İnternet üzerinden evini ve Range Rover aracını satmaya çalışan, ayrıca yasadışı yollardan 25 bin sterlin de kredi de Maria Bilici ise yurtdışına kaçamadan yakalandı. Çete üyeleriyle ilgili görülen davada Dragoz Dragomir 22 yıl hapis cezası alırken, 37 yaşındaki Mihai Cristoiu dolandırma şüphesi ve para aklamaktan 6 yıl, 25 yaşındaki George Cerneaunu ile 27 yaşındaki Georgian Alexandru Stanciu 2 yıl 6 ay, Maria Bilici 4 yıl ceza aldı. Polis, hala kaçak olan çete üyelerinden Sebastian Dumitru’yu arıyor.

    Sahte kimliklerle vurgun yaptılar34 yaşındaki Dragoz Dragomir, eski İngiltere Başbakanı David Cameron’un kimliğiyle dolandırıcılık yaptı.

     

     

    Etiketler: avrupadan haberler , dolandırıcılar , LONDRA , sahte kimlik , David Cameron
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