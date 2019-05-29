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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
29.05.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Sahte içki Hindistan'da 17 can aldı!

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Sahte içki Hindistan'da 17 can aldı!

Hindistan’da sahte içki içen 17 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan Barabanki bölgesinde sahte içti içen 17 kişinin hayatını kaybettiği; 44 kişinin de hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi. Yerel medya, satın aldıkları içkileri tüketen bir grup insanın kusma, mide bulantısı, mide ağrısı ve görüş kaybı gibi şikâyetlerle hastaneye başvurduklarını yazdı. Aynı şikâyetle hastaneye başvuranların artması üzerine yapılan incelemede, hastaların hepsinin sahte içki tükettikleri ve içkileri aynı dükkândan aldıkları ortaya çıktı.

Yetkililer, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili derinlemesine inceleme başlatıldığını ve sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

“AĞRIYI AZALTACAĞINA İNANARAK DAHA FAZLA İÇKİ İÇTİLER”

Sahte içki tüketimi yüzünden kocasını, kocasının kardeşleri ve kayınpederini kaybeden 32 yaşındaki Ramvati olayı şöyle anlattı. 

“Pazartesi sabahı hepsi karın ağrısından şikâyet etti ve ağrıyı azaltacağına inanarak daha fazla içki içtiler, ancak durumları daha da kötüleşti. Kocama doktora gitmeyi önerdiğimde hiçbir şey göremediğini söyledi. Bu sırada diğer odada bulunan kayınpederim de hiçbir şey göremediğini söyleyip, benden su istedi. Suyu kendisine götürdüğümde ölmüş olduğunu gördüm. Hemen, kocamın nasıl olduğunu görmek için yanına gittim ama döndüğümde o da ölmüştü. Ben de yardım etmeleri için kocamın kardeşlerini aradım ve onların da ölmüş olduğunu öğrendim.”

Assam, Uttar Pradesh ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.

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