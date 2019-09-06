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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Sahte harita’ iddiasına tepki

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‘Sahte harita’ iddiasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Dorian Kasırgası’nın etkileyeceği yerler arasında Alabama’yı da saydı ancak Amerikan Ulusal Hava Servisi bunun aksini söyledi ve Dorian’ın Alabama eyaletini vurmayacağını bildirdi.

Önceki gün Oval Ofis’te gazetecilere Dorian ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump’ın kasırgaya ilişkin bilgi vermek için gösterdiği harita ortalığı karıştırdı. Kasırganın etkileyeceği bölgeleri gösteren haritada Alabama eyaleti de orijinal çizime ek olarak siyah kalemle yuvarlak içine alındı. Ancak haritanın gerçeği yansıtmadığı, Trump’ın önceki açıklamalarını doğru çıkarmak için böyle bir yol izlendiği belirtiliyor. Kasıtlı olarak yanlış hava tahmini paylaşmak ABD’de suç teşkil ediyor ve 90 güne kadar hapis cezası bulunuyor. Tartışmalara Twitter’dan yanıt veren Trump ise, “Alabama eyaletini vuracak ya da sıyırıp geçecek ve sonra Dorian kasırgası farklı bir yol izleyecek. Sahte Haberler (Fake News) bunu çok iyi biliyor” dedi. Trump bir başka paylaşımında ise Alabamayı da kasırga rotasında gösteren geçmiş tarihli haritalara yer verdi ve “Dediğim gibi, en başında Alabama etki alanında gösteriliyordu. Sahte Haberler bunu inkar etti” diye yazdı.

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