‘Sahte harita’ iddiasına tepki
ABD Başkanı Donald Trump, Dorian Kasırgası’nın etkileyeceği yerler arasında Alabama’yı da saydı ancak Amerikan Ulusal Hava Servisi bunun aksini söyledi ve Dorian’ın Alabama eyaletini vurmayacağını bildirdi.
Önceki gün Oval Ofis’te gazetecilere Dorian ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Trump’ın kasırgaya ilişkin bilgi vermek için gösterdiği harita ortalığı karıştırdı. Kasırganın etkileyeceği bölgeleri gösteren haritada Alabama eyaleti de orijinal çizime ek olarak siyah kalemle yuvarlak içine alındı. Ancak haritanın gerçeği yansıtmadığı, Trump’ın önceki açıklamalarını doğru çıkarmak için böyle bir yol izlendiği belirtiliyor. Kasıtlı olarak yanlış hava tahmini paylaşmak ABD’de suç teşkil ediyor ve 90 güne kadar hapis cezası bulunuyor. Tartışmalara Twitter’dan yanıt veren Trump ise, “Alabama eyaletini vuracak ya da sıyırıp geçecek ve sonra Dorian kasırgası farklı bir yol izleyecek. Sahte Haberler (Fake News) bunu çok iyi biliyor” dedi. Trump bir başka paylaşımında ise Alabamayı da kasırga rotasında gösteren geçmiş tarihli haritalara yer verdi ve “Dediğim gibi, en başında Alabama etki alanında gösteriliyordu. Sahte Haberler bunu inkar etti” diye yazdı.
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