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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
18.05.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Sahte evrakla kredi almaya çalıştı, polis gelince el bombası attı

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Ukrayna’da banka memurları, bir adamın sahte evraklarla kredi almaya çalıştığını fark edince polisi aradı. Polisi karşısında gören adam, yanındaki el bombasını patlattı. Patlamada saldırgan öldü, 6 kişi de yaralandı

Olay, Ukrayna’nın Luhansk Bölgesinde yer alan Starobilsk şehrindeki bir banka şubesinde yerel saat ile 16:30 civarı meydana geldi.

Yanındaki evraklarla bankaya giden adam, kredi almak istediğini söyledi. Ancak, banka görevlileri, evrakların sahte olduğunu anladı ve durumu polise ihbar etti.

Sahte evrakla kredi almaya çalıştı, polis gelince el bombası attı

Olay yerine gelen polisi gören adam ise panikleyerek polisin üzerine el bombası atmaya çalıştı, ancak el bombası elinde patladı. Patlamada saldırganın hayatını kaybettiği, 2’si banka çalışanı ve 1’i polis memuru olmak üzere 6 kişinin hafif yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtti.

Sahte evrakla kredi almaya çalıştı, polis gelince el bombası attı

Olay sonrası bölge kordona alınırken, polisin de inceleme başlattığı belirtildi.

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