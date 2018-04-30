Sahte beş yıldızlı yorumlar internette alınıp satılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSahte beş yıldızlı yorumlar internette alınıp satılıyor
GeriDünya Sahte beş yıldızlı yorumlar internette alınıp satılıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
BBC Türkçe
30.04.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Sahte beş yıldızlı yorumlar internette alınıp satılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahte beş yıldızlı yorumlar internette alınıp satılıyor

BBC'nin yürüttüğü bir araştırma, ürün veya hizmet incelemeleri için sahte olumlu yorumların internette alınıp satıldığını ortaya koydu.

BBC 5 araştırmacıları, dünyanın önde gelen inceleme sitesi Trustpilot'ta yayınlanmak için beş yıldız notu veren yorumlar satın almayı başardı.

Araştırma, bazı internet forumlarında Amazon kullanıcılarının ürüne olumlu not vermesi karşılığında paralarını geri almalarının sağlandığını da gördü.

Hem Amazon hem Trustpilot sahte yorumlara tolerans göstermediklerini açıkladı.

Çok sayıda birey ve şirket, alışveriş yapacakları zaman internetteki inceleme sitelerine yazılan yorumlara güveniyor.

İngiltere'deki Rekabet Kurumu, ülkede her yıl 23 milyar sterlinlik alışverişin bu sitelerde yazılan yorumlara göre yapılıyor olabileceğini açıklamıştı.

Bazı yerel mağazalar için, en olumlu notu alan mağaza olmak çok sayıda müşteri kazanmaları anlamına geliyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre yetişkinlerin dörtte üçü inceleme sitelerini kullanırken yarısı sahte yorumlarla karşılaştıklarını söylüyor.

BAZI ÜRÜNLERİN YORUMLARININ YARISI GÜVENİLİR OLMAYABİLİR

Bazı analistlere göre Amazon gibi sitelerdeki belli ürünler için yorumların yarısının güvenilir olmama ihtimali bulunuyor.

Amazon 2016 yılında kullanıcıların para veya ücretsiz ürün karşılığı olumlu yorum vermesini yasaklamıştı. Bunun üzerine bu tür faaliyetlerin gizlice yürütülmesi için Facebook grupları kurulmaya başlandı.

Bu gruplardan bazılarına üye olan BBC 5 araştırmacıları, üye olduktan dakikalar sonra çeşitli şirketlerden mesajlar almaya başladı. Bu şirketler Amazon'dan ürünlerini alıp olumlu yorum bırakmaları karşılığında para iadesi öneriyordu.

Yazışmalar sırasında bu teklifi yapan kişilerden biri "Bizin için 5 yıldız daha iyi, markamıza değer veriyoruz ve size söz verdiğimizi gibi paranızı iade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu kişilerin kim olduğunu tespit etmek veya olumlu yorum istedikleri şirketlere ulaşmak ise mümkün değil.

BBC bu şekilde yorum satın almayı da başardı. BBC 5'dan Dan Box "Dan Box çalıştığım en saygı değer profesyonellerden biridir. Onunla çalışmak mutluluk vericiydi" yorumunu para karşılığında yazdırdı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Hayat, Bomonti'de evinizin altında: Şehrin en gözde mahallesini tanıyalım!

Sahte beş yıldızlı yorumlar internette alınıp satılıyor

24 Haziran seçimleri KKTC'de 2’nci kez tarih değiştirtti

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?