‘Şahinleri frenledi’

İRAN’a karşı Körfez’e önemli askeri yığınak yapan ABD’den günler sonra itidal sinyalleri gelmeye başladı. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’a “İran ile savaş istemiyorum” dediğini yazdı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton liderliğindeki güvenlik ekibinin İran’a yönelik sertlik yanlısı olduğu bilinirken, ABD’li yetkililerin İran ile tansiyonun düşürülmesi için formüller üzerine çalıştığı ifade edildi.

Donald Trump’ın İran konusundaki görüşünü söylediği toplantıdaki ismi açıklanmayan yetkililer, Trump’ın İran’la savaşmama konusunda oldukça net bir duruş sergilediğini söyledi. NYT, Trump’ın Shanahan’a ilettiği ifadelerin kabine içindeki ‘şahinlere’ İran ile çatışmaya dönüşecek bir senaryodan kaçınmaları için güçlü bir mesaj olduğunu yazdı. Buna göre, Trump Kasım 2020’deki ABD Başkanlık seçimleri öncesinde ucu açık bir savaşa sürüklenmek istemiyor. Öte yandan, Beyaz Saray’da İsviçre Cumhurbaşkanı Ueli Maurer’i ağırlayan Donald Trump, bir muhabirin “İran ile savaşa mı gidiyoruz” sorusuna “Umarım hayır” yanıtını verdi. Trump’ın 2016 başkanlık seçimini kazanmasında Afganistan ve Irak’taki yüksek maliyetli savaşlardan uzak duracağı sözünü vermesinin etkili olduğu biliniyor.

İSTİHBARAT FAKTÖRÜ

ABD merkezli Wall Stret Journal (WSJ) gazetesi ise son süreçte ABD ile İran arasındaki tansiyonun sebebinin iki ülkenin ellerindeki istihbaratları yanlış okumasından kaynaklı olduğunu yazdı. WSJ’ye konuşan yetkililer, İran’ın son süreçte ABD tarafından ülkeye bir saldırı olacağından endişe ederek askeri karşılık vermek üzere harekete geçtiğini, bunun da ABD tarafından İran’ın saldıracağı şeklinde yorumlandığını söyledi. ABD basını, Beyaz Saray’ın Basra Körfezi’nde İran’a ait füzelere ilişkin görüntüler sonrasında “ABD’ye saldırı olacağı endişesiyle” askeri adımlar attığını yazmıştı. ABD, bu sürecin sonunda İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla “USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü körfeze sevk etmişti. Pentagon, söz konusu sevkıyatın ardından “USS Arlington” amfibi çıkarma gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

ZARİF ÇİN’DE

İran’ın en büyük enerji müşterilerinden Çin’e giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise dün Çin’den nükleer anlaşmanın kurtarılması için çağrı yaptı. Trump’ın geçen sene mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği anlaşmanın ayakta kalması gerektiğini söyleyen Zarif, uluslararası toplumun şu ana kadar bu konuda açıklama yapmaktan öteye gidemediğini savundu.

‘ABD SURİYE’DE İRAN’I VURACAK’

AA’nın haberine göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin eğittiği terör örgütü YPG, Suriye’de Fırat’ın batısında konuşlu İran destekli gruplara yönelik operasyon yapmaya hazırlanıyor. YPG, Suriye’nin Deyrizor ilinde işgal ettiği ve kendisine yönelik protestoların düzenlediği Şıheyl ilçesinde operasyon başlatmış, önceki gece ilçedeki 200 dönümlük bir araziyi ateşe vermişti. AA’ya bilgi veren yerel kaynaklara göre, terör örgütü YPG bu yolla, Deyrizor’un doğusunda asayişi kontrol altına aldıktan sonra, kentin batısında konuşlu İran destekli gruplara saldırmayı planlıyor. Ayrıca, örgütün bölgedeki Arap aşiretlerini İran destekli gruplara yönelik operasyonda yanına çekmeyi hedeflediği öğrenildi.