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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Şahinler bastırıyor

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Şahinler bastırıyor

ABD yönetiminde Venezuela konusunda atılacak adımlar konusundaki çatlaklar giderek belirginleşmeye başladı.

CNN International haber sitesi, Trump’ın Venezuela konusunda ihtiyatlı adım atma görüşünde olmasına rağmen yakın çevresindeki isimlerin açık bir şekilde askeri müdahale edilmesi yönündeki çağrıları dile getirdiğini yazdı. Haber sitesinin konuya yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, başta Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Venezuela konusunda askeri müdahale açıklamalarında bulunması Trump’ta rahatsızlık yaratıyor. Trump yakın çevresindeki isimlere, “Bolton’un sözlerini dinlemem durumunda birden fazla bölgede çoktan savaşa girmiştim” diyor. İran ve Suriye konularında da şahin tutumuyla bilinen Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’un, kamuoyu önündeki açıklamalarının yanı sıra Venezuela konusunda askeri seçenekleri masaya getirmesi için ABD Savunma Bakanlığı’na baskı yaptığı belirtiliyor.

TRUMP KATILMADI

ABD basınına konuşan üst düzey bir yetkili, Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin, önceki gün Venezuela’da devam eden kriz için askeri seçenekleri tartışmak üzere Pentagon’da bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti. ABD’li yetkili, toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın katılmasına rağmen Trump’ın toplantıda yer almadığını belirtti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo dün Twitter hesabından yayınladığı videoda, Venezuela halkına seslendi. Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yönetimden gitmesi konusunda halka “Şimdi geçiş zamanı, ABD yanınızda duruyor” dedi. Hemen hemen her konuda Başkan Trump ile aynı çizgide görünmeye özen gösteren Pompeo, geçen hafta da “Askeri operasyon mümkün. Eğer bizden istenen şey buysa, yaparız” ifadeleriyle Trump’ın çizgisine uzak bir görüntü vermişti.

POMPEO’DAN VİDEO

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez eşliğinde, dün ülkenin Cojedes eyaletindeki bir askeri eğitim merkezini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise “Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız” diye konuştu.

RUSYA’DAN SÜRPRİZ HAMLE

ÊÊ Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un gelecek hafta Finlandiya’da gerçekleştirilecek Kuzey Kutbu Konseyi Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşme kararı almasının ardından Rusya cephesinden yeni bir hamle geldi. Rus haber ajansı Interfax, Lavrov’un Pompeo ile görüşmesinden önce bugün Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile Moskova’da bir araya geleceğini duyurdu. Lavrov’un Pompeo ile 6-7 Mayıs tarihlerindeki zirvede yüz yüze görüşeceği açıklanmıştı.

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