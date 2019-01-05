Sahile hücum
Belçika’dan Almanya’ya yük taşıyan gemideki onlarca konteyner fırtına nedeniyle denize düştü. Tehlikeli kimyasal taşıyan üç konteyner ise denizde kayıp.
Kuzey Denizi’nde Belçika’nın Anvers kentinden Almanya’nın Bremerhaven kentine giden kuru yük gemisinin taşıdığı yaklaşık 270 konteyner yoğun fırtına nedeniyle denize düştü. Panama bandıralı MSC Zoe isimli geminin taşıdığı çok sayıda oyuncak, mobilya ve araba parçalarından bir kısmı sahile vururken, konteynerlerin önemli bir kısmı ise hâlâ denizde.
Tehlikeli kimyasal taşıdığı belirtilen 3 konteynerin akıbeti bilinmezken, polis kıyıya vurmaları durumunda açılmaması gerektiğini söyledi. Suya düşen konteynerlerden bazıları Hollanda’nın Vlieland ve Terschelling adalarında kıyıya vurdu. Yerel halkın bir kısmı sahilden topladıkları ayakkabı ve mobilyaları evlerinde kurutmaya çalışıyor.
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