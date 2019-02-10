Sağlıklı yaşam için zıpla
Haftada 6 dakikalık zıplama egzersizi, kemik yoğunluğunu arttırarak osteoporozun önüne geçiyor.
İngiltere’deki Manchester Metropolitan Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmaya göre haftada 6 dakika yada haftada 3 kere 30’ar kez zıplamak kemik erimesine (osteoporoz) ve cam kemik hastalığına iyi geliyor. 50’li yaşlarındaki 14 kadınla yapılan araştırma, herhangi bir ekipmana gerek duymadan yapılan zıplama egzersizinin, kemik yoğunluğunu senelik olarak yüzde 2 oranında arttırdığını ortaya koydu.
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