Sağlıklı doğum reçetesi
HARVARD Üniversitesi’nde yeni bir araştırmada gebelik şansını arttıran yiyecekler belirlendi.
Buna göre kadınların yumurtlama oranlarını arttırmak için omega 3 bakımından zengin somon, bol miktarda B vitamini ve folik asit barındıran ıspanak tüketmeleri gerekiyor.
Erkeklere ise sperm kalitelerini artırmak için ‘bitter’ çikolata öneriliyor.
Hem erkek hem de kadınların ‘doğurganlık’ açısından uzak durmaları gereken yiyecekler ise soya, gazlı içecekler ve kızartma.
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