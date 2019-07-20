Sağlık için şekeri bırak
ABD’de Nevada Üniversitesi’nden uzmanlar, bağımlılık yapıcı özellikteki şekerin bırakılması durumunda baş, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının büyük ölçüde yok olduğunu öne sürdü.
Nevada Beslenme ve Diyetetik Akademisi Başkanı Dr. Samantha Coogan, şekerin uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı özellikte olduğuna dikkat çekerek bırakılması durumunda vücutta büyük değişimler yaşanacağını belirtti. Fazla tüketiminin ‘yaşam kalitesini’ kötü etkilediği bilinen şekerin tip 2 diyabete yol açması nedeniyle, vücudun kanser ve kalp hastalıklarına karşı daha savunmasız hale geldiği ifade ediliyor.
BAŞ VE MİDE AĞRISI BİTİYOR
Araştırmaya göre tip 2 diyabet hastalarında kan şekerinin yükseldiği dönemlerde anksiyete ve mutsuzluk da artıyor. Şekerli gıdaların kesilmesinin baş ve mide ağrısı, bağırsak rahatsızlıklarını da ortadan kaldıracağını öne süren Dr. Coogan, beynin de tıpkı vücudun diğer organları gibi temel işlevlerini yerine getirmek için şekere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ancak fazla tüketilmesi durumunda şeker de diğer pek çok gıda gibi zararlı hale geliyor.
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