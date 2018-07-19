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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.07.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Sadr: Bütün çalışmaları durdurun

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Sadr: Bütün çalışmaları durdurun

Irak'ta Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanan siyasi grubun lideri Şii din adamı Mukteda Sadr, ülkenin güneyinde daha iyi kamu hizmetleri için gösteri yapan protestocuların talepleri yerine getirilene kadar bütün siyasetçilerin hükümet kurma çalışmalarını durdurmalarını istedi.

Irak'taki genel seçimlerde zafer elde eden Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasi partilere ülkenin güneyinde patlak veren gösteriler nedeniyle hükümetin kurulması için koalisyon görüşmelerini askıya almaları çağrısı yaptı.

Sadr, resmi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Seçimlerde başarı elde eden siyasi partiler, yeni hükümetin kurulması için yapılan koalisyon görüşmelerini askıya almalıdır." ifadelerini kullandı.

Iraklı lider, siyasi görüşmelerin askıya alınmasının nedenine değinerek, ülkenin güneyindeki Basra'da başlayıp başkent Bağdat'a sıçrayan protestolarda göstericilerin haklı taleplerinin yerine getirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Sadr, taleplerin yerine getirilmesi için hükümet ve göstericiler arasında dayanışmayı sağlayacak bir komisyonun kurulmasının gerektiğini kaydetti.

Irak'ta patlak veren gösterilerIrak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris, 6 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, biriken borçlar sebebiyle İran'ın, Irak'a bin megavatlık elektrik akışını durdurmasıyla Meysan, Zikar ve Basra illerinde elektrik kesintilerinin süresinin daha da uzadığını ifade etmişti.İran yönetimi, her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak gösteriler, emniyet güçlerinin protestocuların üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söylemişti.Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

 

 

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