‘Sadece 29 dolara bir çocuk vur’

Florida’daki bir okulda 17 öğrencinin öldürüldüğü silahlı saldırı sonrası ABD’de silah satışına kısıtlama tartışmaları yeniden alevlenirken, silah karşıtı aktivistler de her gün yeni bir eylem yapıyor.

Aktivistlerin son hedefi, Las Vegas’taki bir atış poligonunun “29 dolara 50 kalibrelik atış yap” yazan reklam panosunu oldu.

Indecline adlı aktivist grup, panonun üzerindeki ifadeleri değiştirerek, “29 dolara bir okul çocuğu vur” diye ironik bir mesaj yazdı.

Panonun değiştiğini sonradan fark eden yetkililer, reklamı kaldırırken, Indecline grubu ise eylemleri nedeniyle destek ve bağış yağmuruna tutulduklarını açıkladı.