Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in altın kaplı süper yatı Basrah Breeze, Basra Körfezi’nde otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.
Irak’ın asılarak idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin’in 17 odalı, 82 metre uzunluğundaki süper yatı Basrah Breeze, Basra Körfezi’nde rehberlik turlarına çıkacak. 1981 yılında özel olarak inşa edilen bu yata, Saddam Hüseyin hiç binememişti.
İçinde Saddam Hüseyin’in başkanlık suitinin bulunduğu yatta, battal boy yataktan ipek perdeye, altın kaplama banyodan özel berber koltuğuna kadar birçok lüks detay bulunuyor. Basra Körfezi’nin içinde ve dışında rehber turları için kılavuz kaptanlara tahsis edilecek olan özel yat, devrik Irak liderinden geriye kalan değerli mallardan sadece biri...
Saddam’ın başkanlık suitinin yanında, yatta Saddam’ın özel konağı, yemek odaları, yatak odaları, 17 küçük misafir odası, mürettebat için 18 kabin ve bir de özel klinik yer alıyor.
Yatın kaptanı Abdül-Zahra Abdül-Mahdi Salih, “Başkanlık yatı oldukça iyi bir durumda. İki motoru ve jeneratörü de çalışıyor. Sadece periyodik bakıma ihtiyacı var” şeklinde konuştu.
Adını demirli olduğu Irak’ın güneyindeki Basra kentinden alan yat, İran-Irak savaşı sırasında Suudi Arabistan’ın Cidde limanına çekilmişti. Yat, 2003’te devrilen Saddam Hüseyin’in 2006’da idam edilmesinden sonra Fransa’nın Nice kentinde bir şirket tarafından 23,5 milyon avroya satışa sunulmuş, Irak, Nice Ticaret Mahkemesine başvurarak satışı durdurmuştu. Sudeley Limited adlı şirket, geminin mülkiyetinin Saddam Hüseyin’in ailesi tarafından Suudi Arabistan Kralına, sonra da şirketin hissedarlarından olan Ürdün Kralı Abdullah’a verildiğini açıklamıştı. Yatın sahibi olarak gösterilen Ürdün, Temmuz 2008’de yat üzerinde hiçbir hak iddia etmeyeceğini ve yatın mülkiyetinin Irak’a bırakılmasını kabul ettiğini bildirmişti.
Yat 2010 yılında Irak tarafından geri alınmış ve 30 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Ancak Irak hükümeti, yat için bir alıcı bulamadı. Son 2 yıldır Basra Üniversitesi’ne hizmet veren yatta, su altı çalışmaları yapan araştırmacılar kalıyordu. Yat tam 30 yıl boyunca Irak dışında beklemiş, bu süreçte çoğunlukla Basra’da demirlemişti.
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