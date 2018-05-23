Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSaddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor
GeriDünya Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
23.05.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in altın kaplı süper yatı Basrah Breeze, Basra Körfezi’nde otel olarak hizmet vermeye hazırlanıyor.

Irak’ın asılarak idam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin’in 17 odalı, 82 metre uzunluğundaki süper yatı Basrah Breeze, Basra Körfezi’nde rehberlik turlarına çıkacak. 1981 yılında özel olarak inşa edilen bu yata, Saddam Hüseyin hiç binememişti.

İçinde Saddam Hüseyin’in başkanlık suitinin bulunduğu yatta, battal boy yataktan ipek perdeye, altın kaplama banyodan özel berber koltuğuna kadar birçok lüks detay bulunuyor. Basra Körfezi’nin içinde ve dışında rehber turları için kılavuz kaptanlara tahsis edilecek olan özel yat, devrik Irak liderinden geriye kalan değerli mallardan sadece biri...

Saddam’ın başkanlık suitinin yanında, yatta Saddam’ın özel konağı, yemek odaları, yatak odaları, 17 küçük misafir odası, mürettebat için 18 kabin ve bir de özel klinik yer alıyor.

Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor

Yatın kaptanı Abdül-Zahra Abdül-Mahdi Salih, “Başkanlık yatı oldukça iyi bir durumda. İki motoru ve jeneratörü de çalışıyor. Sadece periyodik bakıma ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Adını demirli olduğu Irak’ın güneyindeki Basra kentinden alan yat, İran-Irak savaşı sırasında Suudi Arabistan’ın Cidde limanına çekilmişti. Yat, 2003’te devrilen Saddam Hüseyin’in 2006’da idam edilmesinden sonra Fransa’nın Nice kentinde bir şirket tarafından 23,5 milyon avroya satışa sunulmuş, Irak, Nice Ticaret Mahkemesine başvurarak satışı durdurmuştu. Sudeley Limited adlı şirket, geminin mülkiyetinin Saddam Hüseyin’in ailesi tarafından Suudi Arabistan Kralına, sonra da şirketin hissedarlarından olan Ürdün Kralı Abdullah’a verildiğini açıklamıştı. Yatın sahibi olarak gösterilen Ürdün, Temmuz 2008’de yat üzerinde hiçbir hak iddia etmeyeceğini ve yatın mülkiyetinin Irak’a bırakılmasını kabul ettiğini bildirmişti.

Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor

Yat 2010 yılında Irak tarafından geri alınmış ve 30 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Ancak Irak hükümeti, yat için bir alıcı bulamadı. Son 2 yıldır Basra Üniversitesi’ne hizmet veren yatta, su altı çalışmaları yapan araştırmacılar kalıyordu. Yat tam 30 yıl boyunca Irak dışında beklemiş, bu süreçte çoğunlukla Basra’da demirlemişti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.05.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Filistin'e uluslararası örgütten kabul

Saddam’ın yatı otel olarak hizmete giriyor

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu

Sıcak gelişme! Putin ABD'ye 4 füzeyle yanıt verdi...