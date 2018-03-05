Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Saddam'ın ailesinin mallarına el konuyor! Kimler hayatta?...

    Saddam'ın ailesinin mallarına el konuyor! Kimler hayatta?...

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 16:34 | Son Güncelleme:

    Irak, 2003'e kadar ülkeyi yöneten devrik diktatör Saddam Hüseyin, çok sayıda eski Baas yöneticisi ve ailelerine ait mülklere el konulması talebinde bulundu.

    Irak hükümeti, mülklerine el konulmasını istediği eski Baas yöneticileri ile eş ve çocuklarına ait isim listesini paylaştı.

    Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baas Partisi yetkililerinin taşınabilir ve taşınmaz mallarının haczedilmesi için Irak Başbakanlık Sekreterliği ile Maliye, Ziraat ve Adalet Bakanlıklarına birer mektup gönderildiği ifade edildi.

    Açıklamada, komisyonun Baaslı yetkililerin mallarına el koyma kararının geçen yıl çıkarılan 72'nci yasaya dayandırılarak verildiği, haczin Saddam Hüseyin, çocukları, torunlarıyla ikinci derecedeki akrabalarını da kapsadığı kaydedildi.

    Mallarına el konulması gereken toplam 4 bin 257 kişi olduğu belirtilirken, başbakanlık ve bakanlıklara gönderilen mektuba Baas Partisi'nin 52 üst düzey yetkilisi, bakanların aileleri, çocukları ve torunlarının isimlerin de eklendiği aktarıldı.

    ABD'nin 2003 yılında işgali sonucu yıkılan Irak'taki Baas Rejimi yetkilileri hakkında soruşturmaların yapılması ve mallarına el konulması için hükümete bağlı Adalet ve Kovuşturma Komisyonu kurulmuştu.
    Ölen, idam edilen ve hâlâ tutuklu bulunan kişilerin de bulunduğu listede öne çıkan bazı isimler şöyle:

    “Kimyasal Ali” olarak bilinen Saddam Hüseyin’in kuzeni Ali Hasan el-Mecid (2010 yılında idam edildi)

    Saddam’ın üvey abisi Berzan İbrahim Hasan el-Tirkiti (2007’de idam edildi)

    Eski Irak cumhurbaşkanı yardımcısı Teha Yasin Ramazan (2007’de idam edildi)

    Abid Mahit Mahmud (2012’de idam edildi)

    Eski dışişleri bakanı Tarık Aziz. (2015’te öldü).

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (05.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haber , haberler , saddam , ırak , idam , akraba
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri