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    Haberler >Dünya>Saçı uçmuş keli belli olmuştu... Sonunda itiraf etti

    Saçı uçmuş keli belli olmuştu... Sonunda itiraf etti

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump, örtbas etmek için çok çaba harcasa da medyanın gözünden kaçmayan kelini sonunda herkesin önünde alaya aldı.

    7 Şubat'ta Air Force One'a binerken rüzgarla saçlarının havalanmasıyla özenle örtüp yapıştırarak kapattığı keli gözler önüne serilen Trump, bugün Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) adeta 'kelaj' şovu yaptı.

    Sputnik'in aktardığı habere göre ABD Başkanı, sahneye çıkışında ekranlara bakıp kendisine çok hayran hareketler yaptı, ardından ''Şuna bakın, ne güzel de yama yapmışlar, bu adamı konuşurken seyretmeye bayılıyorum'' diye dalgasını geçti.

    '​KELİ SAKLAMAK İÇİN DELİ GİBİ UĞRAŞTIM'
    Arkasını dönüp elini başını götürerek kelinin görünmediğinden emin olmak için yoklama yaptığını herkese gösteren Trump, tekrar kalabalığa dönüp ''O keli saklamak için deli gibi uğraştım, ama daha da çok uğraşmam lazım'' dedi.,

    Trump rüzgârın azizliğine uğradıTrump rüzgârın azizliğine uğradı

    Salondaki Amerikalı muhafazakarlar, Başkan'ın bu şovuna kahkahalar, tezahüratlar ve alkışlarla eşlik etti.

    KUAFÖRLERDEN UZMAN GÖRÜŞÜ

    Trump'ın Air Force Ona'a binerken açılan keli örtbas etmk için nasıl bir operasyon yaptığına dair kuaförlerden uzman görüşü alınmasına neden olmuştu.

    Saçı uçmuş keli belli olmuştu... Sonunda itiraf etti

    'IVANKA'NIN ALAY KONUSU'
    Geçen yılki doktor muayenesinden sonra saç kaybını önlemek için kullanılan bir ilaç aldığı ortaya çıkan 71 yaşındaki Trump'ın kelini sakladığı için kızı Ivanka'nın diline düştüğü medyaya yansımıştı.

    New York Magazine'e göre Ivanka arkadaşlarına Trump'ın saçlarını ''Babamın kafası kabak gibi, kafa derisi ameliyatı olduğundan beri yandan saç çalılıklarıyla çevrili çıplak bir ada gibi. Onları birleştirip arkaya yatırıp spreyle yapıştırarak garantiye alıyor'' diye anlatıyor.

    Saçı uçmuş keli belli olmuştu... Sonunda itiraf etti

    SON 24 SAATTE NE OLDU?

    Etiketler: TRUMP , ABD , kellik
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