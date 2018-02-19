Sabrina Çakmaklı finale kaldı

BU sabah yapılan yarışlarda ilk sekize kalan 23 yaşındaki Çakmaklı, kariyerinde ilk kez olimpiyatlarda finalde yarışacak. 23 yaşındaki kayakçının hedefi ilk üçe girip madalyayı boynuna asmak.

İlk kez dört yıl önce Soçi’de düzenlenen olimpiyatlarda Alman takımı adına yarışan Sabrina Çakmaklı, o yıl finallere kalamadan elenmişti. Bu kez başarılı bir yarış çıkaran Çakmaklı, şöyle dedi:

“Çok mutluyum. Finale yükseldim. İlk hedefimi gerçekleştirdim. Şimdi yemeğimi yiyip dinleneceğim. Yarışmanın gerginliğini üzerimden atacağım. Yarın ki yarışa hazırlanacağım. Yarış boyunca annemin bana verdiği uğuru cebimde taşıyorum. Finalde de cebimde olacak.”

Çakmaklı annesinin uğur olarak kendisine ne verdiğini ise açıklamadı.