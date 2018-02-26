ABD'den flaÅŸ iddia: SabotajÄ±n arkasÄ±nda Rus ajanlarÄ± mÄ± var?

Washington Post gazetesine konuÅŸan Amerikan istihbarat kaynaklarÄ±, Rusya'nÄ±n Ana Ä°stihbarat DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne (GRU) baÄŸlÄ± bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n tÃ¶renin dÃ¼zenlendiÄŸi stadyuma hizmet saÄŸlayan 300 bilgisayarla birlikte aÄŸ yÃ¶nlendiricilerini ele geÃ§irdiklerini ve aÄŸa kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±m bulaÅŸtÄ±rarak internet eriÅŸimini sabote ettiklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

"PYONGYANG'A YIKMAYA Ã‡ALIÅžILDI"

Gazeteye konuÅŸan yetkililer, korsanlarÄ±n saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore'ye kayÄ±tlÄ± IP adreslerini kullanarak olayÄ±n sorumluluÄŸunu Pyongyang yÃ¶netimine yÄ±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.

Yetkililer, Rusya'nÄ±n doping skandalÄ± yÃ¼zÃ¼nden Olimpiyatlar'dan men edilmesi nedeniyle bÃ¶yle bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini savundu.

SÄ°TE DE Ã‡Ã–KTÃœ

OlimpiyatlarÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan siber saldÄ±rÄ± organizasyon komitesi tarafÄ±ndan doÄŸrulanmÄ±ÅŸ ancak saldÄ±rÄ±yÄ± kimin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi hakkÄ±nda herhangi bir yorum yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± stattaki tÃ¼m internet ve kablosuz aÄŸ eriÅŸiminin kesilmesinin yanÄ± sÄ±ra organizasyonun internet sitesinin de Ã§Ã¶kmesine yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â

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