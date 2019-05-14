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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Fotoğraf: AFP
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sabotaj krizi

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Sabotaj krizi

ABD, İran’ı tehdit olarak gösterip bölgeye askeri yığınak yaparken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Fuceyra’da ikisi Suudi petrol tankeri dört gemiye sabotaj düzenlendiğini açıkladı. Diğer iki gemiden birinin Norveç’e diğerinin ise BAE’ye ait olduğu belirtildi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), Fuceyra emirliğinde aralarında iki Suudi petrol tankerinin de bulunduğu dört ticaret gemisine sabotaj saldırısının düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, söz konusu saldırıların can kaybına ya da gemilerden yakıt sızıntısına yol açmadığı ifade edildi. İran’ın kısmen kontrol ettiği Hürmüz Boğazı’na 130 km uzaklıktaki Fuceyra limanındaki saldırıya ilişkin konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih ise “Pazar günkü bu saldırı, deniz yolu taşımacılığını ve tüm dünyadaki tüketicilerin petrol tedarik güvenliğini tehdit etmeyi amaçlıyor” ifadesini kullandı.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

Suudi Enerji Bakanı Falih, tankerlerden birinin ‘Saudi Aramco’ şirketinin ABD’li müşterileri için Suudi Arabistan’ın Ras Tanura Limanı’na ham petrol yüklemesi için giderken saldırıya uğradığını belirtti. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya kanalı diğer iki geminin Norveç ve BAE’ye ait olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ve BAE’nin açıklamalarında saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen ülke ya da örgüte dair bir detay yer almadı. Söz konusu sabotaj eylemi, olayın gerçekleştiği pazar günü BAE’li bir yetkili tarafından yalanlanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ticaret gemilerinin BAE karasuları yakınlarında sabotaja uğramasının ‘endişe verici’ olduğunu belirtti. Olayın gemicilik faaliyetlerine ve geçiş güvenliğine yönelik olumsuz etkilerine dikkat çeken Musevi, bölgenin güvenliğine zarar vermek isteyenlere, kötü niyetlilerin komplolarına ve dış faktörlerin maceralarına karşı bölgedeki ülkelerin uyanık olması gerektiğini ifade etti. Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ise gemilere yönelik sabotaj eylemlerini, ‘deniz güvenliğini büyük bir tehlikeye atan kötü niyetleri ortaya koyan bir gelişme’ olarak nitelendirdi.

Sabotaj krizi

5’İNCİ FİLO SUSKUN

AP haber ajansı, yaptırımların baskısı altında zaman zaman Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidini savuran İran’a karşı bölgedeki en büyük tehdit olarak nitelendirilen Bahreyn’deki ABD’nin 5’inci Filo’sundan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmediğini yazdı. ABD’nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini duyurması üzerine İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, “İran’ın Hürmüz’ü kullanımı kısıtlanırsa boğazı geçişlere kapatırız. İran’ın karasularını her türlü tehdide karşı savunacağız” demişti.

Dünyada deniz yoluyla yapılan petrol taşımacılığının üçte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyor. Ortadoğu petrolü buradan dünya piyasalarına ulaşıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda BAE, Bahreyn ve Katar’ın petrol ticareti durma noktasına gelebilir.

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