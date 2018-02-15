Saakaşvili: Mücadeleme Hollanda'da devam edeceğim

Hollanda vatandaşı Sandra Roelofs'la evli olan Saakaşvili'ye, "aile birleşimi" kapsamında oturma izni verildi.

Çarşamba günü avukatıyla birlikte Hollanda'ya gelen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna hükümetine karşı verdiği mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Yolsuzluklar konusunda Kiev yönetiminin çok az şey yaptığını savunan Saakaşvili, "Ben bu mücadelenin en önemli temsilcisiyim. Putin'in benim hakkımda yaptığı açıklamalara bakarsanız bunu görürsünüz" dedi.

Kendisini "Oligarşiye karşı önemli bir savaşcı" olarak tanımlayan Gürcü lider, "Putin'in arka bahçesi" dediği Ukrayna'dan çıktığını ama mücadelesinin sürdüğünü söyledi.

Hollanda'da yaşamanın hayallerini süsleyen bir şey olmadığını söyleyen Saakaşvili, politik çalışmalarını bu ülkede sürdüreceğini dile getirdi.

Hollanda siyasetine 'sıkıcı bulduğu için' bulaşmayacak

Ancak çalışmaları Ukrayna ve Gürcistan ile sınırlı olacak. Saakaşvili, "kendi ülkesine göre sıkıcı bulduğu" Hollanda siyasetine bulaşmak istemiyor.

Saakaşvili, Hollanda'ya gelir gelmez küçük oğlu için okul bakmaya başladı. Gürcü lider, eşinin memleketi olan ve kendilerine ait bir evin bulunduğu Terneuzen kentinde yaşayacak.

Burayı Amsterdam kadar heyecanlı bulmayan Gürcü lider, küçük ve sakin olduğundan Terneuzen'de peşine "siyah takım elbiseli adamlar" takılamayacağı için mutlu.

Büyük oğlu Gürcistan'da eğitimine devam eden Saakasvili'nin eşi ve küçük oğlu, kısa bir süre sonra Tiflis'ten Hollanda'ya gelecek.

Gürcistan yönetimi, bir süre önce gücü kötüye kullanmak ve yolsuzluk gerekçesiyse 3 yıl hapse mahkum edilen Saakaşvili'nin iadesini istiyor. Ancak, Hollanda ile Gürcistan arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmadığı için, Saakaşvili'nin iadesi pek de mümkün görünmüyor.

UKRAYNA'DA ADAY OLMAK İÇİN GÜRCÜ VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMIŞTI

Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey'in siyasi desteğine ihtiyaç duyan Ukrayna yönetimi de Saakaşvili'ye oturma izni verilmesini sorun yapmayacak.

Gürcistan'da 2004 - 2013 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Mihail Saakaşvili, 2015 yılında Odessa valiliğine aday olabilmek için Ukrayna vatandaşlığına geçerek, Gürcü pasaportunu iade etti.

Eski müttefiki Petro Proşenko ile arası açılan Saakaşvili, Kiev yönetimine yönelik yolsuzluk suçlamaları üzerine vatandaşlıktan çıkarılarak sınır dışı edildi. Bir süre Polonya'da kalan Saakşvili, geçen Eylül ayında yeniden Ukrayna'ya dönerek, hükümet karşıtı gösterilere katıldı.

Kiev yönetimi, Gürcistan'ın iade talebini reddederek Polonya'ya geri gönderdi. Vatansız (haymatlos) kalan Saakaşvili, Polonya'ya siyasi sığınma başvurusu yerine, aile birleşimi kapsamında Hollanda'ya gelmeyi tercih etti.