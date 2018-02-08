Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>S.Arabistan'dan flaş İsrail iddiasına yalanlama

    S.Arabistan'dan flaş İsrail iddiasına yalanlama

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 09:39 | Son Güncelleme:

    Suudi Arabistan, Hindistan-İsrail arasında doğrudan yapılacak uçuşlara hava sahasını açtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

    Suudi Arabistan, Hindistan-İsrail arasında doğrudan yapılacak uçuşlara hava sahasını açtığı yönündeki iddiaları yalanladı.

    HAVA SAHASINI KULLANMAYA İZİN VERMEDİ

    Suudi Arabistan devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Sivil Havacılık Otoritesi, Suudi Arabistan'ın İsrail'e doğrudan uçuş için Hindistan'a ait Air India Hava Yolları'na hava sahasını kullanması yönünde hiçbir şekilde izin vermediğini belirtti.

    HABER İSRAİL BASININDA ÇIKMIŞTI

    İsrail'in Haaretz gazetesinin İsrail Sivil Havacılık Otoritesine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, Hindistan'ın Delhi kentinden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e doğrudan uçacak Hindistan uçaklarına, sahasından geçme izni verdiği iddia edilmişti.

    Etiketler: Suudi Arabistan , israil , hava sahası
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri