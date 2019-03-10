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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
10.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

S-400’ü üreten şirket: Plana göre sürüyor

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S-400’ü üreten şirket: Plana göre sürüyor

ANKARA ile Washington arasında kızışan S-400 polemiğine bu füzeleri üreten Rus şirket de katıldı.

Füze sistemlerini Türkiye için üretmekte olan Rusya askeri sanayi kuruluşu “Rostec”, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, “Türkiye, bu füzeleri alırsa ciddi sonuçları olur” beyanına, “Biz başkalarının ne düşündüğüne kulak asmıyoruz. S-400 anlaşması planlandığı gibi yerine getiriliyor” yanıtını verdi. “Rostec” Müdürü Viktor Kladov, Rusya’nın Türkiye’den herhangi cayma sinyali almadığını açıkladı. Üstelik Amerikan “Defense News”e konuşan Kladov, “Türkiye’nin almak istediği bizim de sağlamayı planladığımız S-400 hava savunma sistemleri anlaşması pürüzsüz, adım adım yerine getiriliyor. Rusya, dış partnerlerle üçüncü tarafların ne düşündüğüne bakmaksızın, hoşlarına gidip gitmediğine kulak asmadan anlaşmalarını yapıyor” ifadelerini kullandı. Pentagon Sözcüsü Charles Summers, Rus tarafından birkaç saat önce Ankara’ya yeni uyarı yaparak, “Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda aramızdaki askeri işbirliği açısından ağır sonuçları olacaktır. F-35 ve Patriotları alamayacaklar” demişti.

 

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