S-400’leri atış poligonunda inceledik... Sokağa da kurulabilen ‘muhteşem zafer’

RUS yapımı S-400 hava savunma sistemi parçalarının Karadeniz üzerinden Türkiye’ye teslim edilmeye başlanmasına kısa süre kala Hürriyet, Rusya’nın kendi hava savunmasında kullandığı iki S-400 sistemini başkent Moskova yakınında ‘Kubinka’ silah poligonunda görüntüledi.

İki rampadan biri Rusya Kara Kuvvetleri’nin Kazakistan sınırına yakın ‘Aşuluk’ poligonunda atış yapmış sistem. İkincisi ise ‘Almaz-Antey’ üretici fabrikasından daha yeni çıkmış ve boya kokan rampa. Üretimden yeni çıkmış rampa hakkında bize bilgi veren Binbaşı Yegorov, “Gördüğünüz füze sistemi bizim Türkiye’ye sattığımız ve yakında teslim edilecek hava savunma sisteminin muadilidir” dedi. Binbaşıya, Türk gazeteci olduğumu söylediğimde rampanın üzerine çıkıp fotoğraf çektirmemize de izin verdi.

SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

S-400 hakkında genel hatlarıyla öğrendiklerimizi paylaşmak gerekirse S-400 sisteminin Rusya’daki ikinci adı ‘Triumf’ yani ‘Muhteşem Zafer’. NATO tarafından verilen kod isim ise ‘SA-21 Growler’. 28 Nisan 2007 tarihinde Rusya tarafından kendi hava savunma amaçları için kullanılmaya başlanan bu sistemden hâlâ hazırda 432 rampa kullanımda bulunuyor. Sistemin tanıtımını yapan ‘Almaz-Antey’ askeri sanayi uzmanlarına göre S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi ABD’deki muadili ‘Patriot’ sisteminden çok daha üstün.

ESNEK KONUŞLANDIRMA

Savunma sisteminin üstünlüğü, kullanılan 600 kilometrelik radar, çok daha yüksek hızlara ulaşan avcı füze ve dikey atış özelliğine bağlanıyor. Bu anlamda S-400 rampası mahalle arasında 10 metre genişlikteki bir sokağa bile konuşlandırılabilir. Start motoru ilk önce füzeyi yuvasından 50 metre havaya ittikten sonra ana roket ateşlenerek hedefe yöneliyor. ABD ‘Patriot’ sistemi füzeleri ise 45 derece açıdan sadece kendi roket motorunu kullanarak fırlatılıyor. Dolayısıyla atış gerçekleştirmek için önünde en az futbol sahası uzunluğunda boş alan bulunması gerekiyor.

400 KİLOMETRE MENZİL

S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi bataryası en az 3 mobil araçtan oluşuyor. İlk araçta komuta merkezi, ikinci araç radar ve üçüncü araç füzelerin fırlatıldığı rampanın kendisinden oluşuyor. S-400 menzilini ise o anda kullanılan füzenin türü belirliyor. En geniş 400 kilometreyi bulan menzil ‘48N6E2’ füzesiyle sağlanıyor. Sistemde kullanılabilen en kısa 150 kilometrelik menzili ise ‘9M96E’ füzesi sağlıyor. Batı’da sırrı çözülmemiş sayılan ‘ızgara’ tipi radarın geniş kapsam alanı yanı sıra atılan füzelerin hızı da önemli faktörlerden biri.

SAATTE 17 BİN KM HIZ

S-400 sisteminde kullanılan en güçlü füze saatte yaklaşık 17 bin kilometre hıza ulaşabiliyor. Benzetme yapmak gerekirse bildiğimiz yolcu uçağından 22 misli daha yüksek hız yapıyor. S-400 bataryası aerodinamik uçak ve güdümlü füze gibi düşman hedeflerini 400 kilometre menzilde takibe alarak 250 kilometre mesafede imha etme özelliğine sahip. Sesten 5-8 misli hızlı hareket eden balistik füzeleri ise imha kapasitesi 60 kilometre. Havada vurabileceği hedeflerin irtifa sınırı ise 27 bin metre.

300 HEDEFE AYNI ANDA TAKİP

S-400 sisteminin radarı aynı anda 300 hedefi takip etme özelliğine sahip. Bataryalardaki füze sayısına göre 36 hedefe aynı anda ateş açabiliyor. Tamamen mobil olan sistem atış konumuna 5 dakika gibi kısa sürede hazır olabiliyor. S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin ana unsurlarının garantili kullanım süresi ise şöyle: Bataryadaki elektronik aygıtlar 10 bin saat. Mobil sistemde kullanılan araçlar 20 yıl. Kullanılan füzelerin garantili ömrü ise 15 yıl.

‘TESLİMAT % 99 HAZIR’

RUS Dış Ülkeler Federal İşbirliği Dairesi Sözcüsü Mariya Vorobyova, S-400 sistemi belirli parçalarının temmuz ayı ortasında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağını, sistemin Türkiye topraklarında toplanıp istenilen noktalara konuşlanmasının ise 2019 yılı sonunda tamamlanacağını duyurdu. Rusya silah ihracatını gerçekleştiren tekel devlet şirketi ‘Rosoboroneksport’ Genel Müdürü Aleksander Miheyev ise Türkiye’ye teslimatın yüzde 99 oranında hazır duruma geldiğini dile getirdi. Rusya Lideri Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Osaka G-20 Zirvesi sonunda Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füzeleri için kısmen teknoloji transferi sağlanacağını açıklamıştı.

‘TESLİMAT % 99 HAZIR’

RUS Dış Ülkeler Federal İşbirliği Dairesi Sözcüsü Mariya Vorobyova, S-400 sistemi belirli parçalarının temmuz ayı ortasında Türkiye’ye teslim edilmeye başlanacağını, sistemin Türkiye topraklarında toplanıp istenilen noktalara konuşlanmasının ise 2019 yılı sonunda tamamlanacağını duyurdu. Rusya silah ihracatını gerçekleştiren tekel devlet şirketi ‘Rosoboroneksport’ Genel Müdürü Aleksander Miheyev ise Türkiye’ye teslimatın yüzde 99 oranında hazır duruma geldiğini dile getirdi. Rusya Lideri Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Osaka G-20 Zirvesi sonunda Rusya’nın Türkiye’ye S-400 füzeleri için kısmen teknoloji transferi sağlanacağını açıklamıştı.

HANGİ HEDEFLERE KARŞI ETKİLİ

S-400 hava savunma sisteminin NATO ve ABD’ye ait şu uçaklara karşı etkin olduğu da Rus uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Bu hedefler şöyle sıralanıyor:

* B-1B, FB-11, B52 stratejik bombardıman uçakları.

* EF-111A, EA-6 elektronik muharebe uçakları. TR-1 casus uçağı. E-3A, E2C erken uyarı AWACS uçakları. F-15, F-16, F-18 taktik savaş uçakları.

* B-2, F-35 ve F-22 radara yakalanmama özelliğine sahip savaş uçakları.

* ‘Tomahawk’ tipi seyir füzeleri ve orta menzilli balistik füzeler.