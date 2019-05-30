‘S-400 teslimatında gecikme olmayacak’
RUSYA Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatının zamanında yapılacağını söyledi.
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da gazetecileri yanıtlayan Peskov, Türkiye’ye S-400 füzelerinin teslimatında bir gecikme olup olmayacağı yönündeki soruya, “Bir gecikme söz konusu değil, her şey yolunda. Teslimat ilk başta planlanan zamandan önce yapılıyor, Türk tarafının ricası üzerine bu şekilde yapılıyor. Her şey plana göre ilerliyor” diye yanıt verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin S-400 almasını istemediği ve bu konuda süre verdiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Rus yetkililer daha önce de, ABD’nin S-400 baskılarına rağmen Türk yetkililerin yaptığı açıklamalara önem verdiklerine işaret ederek S-400 anlaşmasının planlandığı gibi ilerlemesini beklediğini söylemişlerdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle