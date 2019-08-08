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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

S-400 devir teslimi başladı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
S-400 devir teslimi başladı

Rus basınına göre Ankara’daki Mürted üssüne sevk edilen ve halen Rus malı sayılan S-400 füze savunma sisteminin parçalarının Türkiye’ye devri dün itibariyle başladı. Parçaların tek tek kontrolü ve teslimiyle ilgili süreç iki ay sürecek.

Rusya’dan Ankara’daki Mürted üssüne sevk edilen S-400 uzun menzilli hava savunma sisteminin ilk bataryasına ait parçaların Türkiye’ye devir teslim sürecinin başlatıldığı bildirildi. Rus basınına göre geçen ay hava yoluyla Rusya’dan getirilen ve üsse depolanan S-400 parçaları halen Rusya’nın malı sayılıyor. Dün başlayan devir teslim işlemi iki ay kadar sürecek ve bunun sonunda batarya resmen Türkiye’nin malı sayılacak.

1.5 YIL GARANTİLİ

Resmi TASS ajansına devir teslimle ilgili bilgi veren Rusya askeri sanayi yetkilileri, “S-400 sistemi ilk batarya parçaları temmuz ayında Türkiye’ye nakledilmişti, ancak alıcıya teslim edilmiş sayılmıyor. 7 Ağustos sabahı Rusya’dan gelen teknisyenler ve yine Rusya’da eğitim gören Türk subaylar Mürted hava üssünde bir araya toplanarak resmi devir teslim sürecini başlattı. Parçaların sayımı ve Türk tarafınca onaylanarak kabul edilmesi iki ay kadar zaman alacak. Bu sürenin sonunda ürünün teslim protokolü taraflarca imzalanacak. Protokolün imzalanmasından sonra ilk S-400 bataryası resmen Türkiye’nin malı olacak. Teslimat belgesinin imzalanmasıyla birlikte sistemin garanti süreci de çalışmaya başlayacak. S-400 için bu süre birbuçuk yıl” dedi.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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