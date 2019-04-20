‘S-400 benzeri sistem almalıyız’
Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri satın alım süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.
Yunan televizyonuna konuşan Apostolakis S-400 füzeleri ile ilgili, “Bu füzeler, uçaksavar ve savunma amaçlı, ancak inanılmaz imkânları var. Yani Yunanistan’ın tümü S-400’lerin denetimi altında olacak. Savunma Bakanı olarak bu, beni memnun etmiyor. Bu açıdan S-400 füzeleri ek bir tehdit. Türkiye’nin S-400 füzeleri ve muhtemelen F-35 savaş uçakları satın alması Ege’nin hava sahasındaki verileri değiştirir. Biz, güç dengesini korumak için bazı şeyler yapmalıyız. F-35 uçaklarının yanı sıra S-400 benzeri hava savunma silahları almalıyız. Ancak, ekonomik durumumuz buna izin vermiyor” diye konuştu.
‘ÇÖZÜM İHTİMALİ YÜKSEK’
Türkiye-ABD ilişkileri hakkında Yunan Savunma Bakanı, “ABD için Türkiye önemli bir müttefik. Bu nedenle ilişkileri tamamen koparmamaya çalışacak. Bu dönemdeki gerginliğin çözümü ihtimali, ilişkilerin kopma ihtimalinden daha fazla. Ancak, ilişkiler ne kadar düzelse de eski dönemlerdeki gibi olmayacak. ABD için Yunanistan alternatif bir çözüm olabilir” dedi.
‘AKAR İLE ARAM İYİ’
Apostolakis, mevkidaşı Hulusi Akar ile ilgili olarak da, “Akar ile kişisel düzeyde ilişkilerim iyi ve bu Türk-Yunan ilişkilerine de yardımcı oluyor. Pek çok mesele bir telefonla hallediliyor. İlişkimiz öyle ki, o beni ya da ben onu aradığımda, 2-3 dakika sonra konuşmaya başlıyoruz. Bu dönemde de Ege’de gerginliği azaltmak amacıyla güven arttırıcı önlemler almaya çalışıyoruz” diye konuştu.
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