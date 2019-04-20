‘S-400 benzeri sistem almalıyız’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri‘S-400 benzeri sistem almalıyız’
GeriDünya ‘S-400 benzeri sistem almalıyız’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘S-400 benzeri sistem almalıyız’

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
‘S-400 benzeri sistem almalıyız’

Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri satın alım süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Yunan televizyonuna konuşan Apostolakis S-400 füzeleri ile ilgili, “Bu füzeler, uçaksavar ve savunma amaçlı, ancak inanılmaz imkânları var. Yani Yunanistan’ın tümü S-400’lerin denetimi altında olacak. Savunma Bakanı olarak bu, beni memnun etmiyor. Bu açıdan S-400 füzeleri ek bir tehdit. Türkiye’nin S-400 füzeleri ve muhtemelen F-35 savaş uçakları satın alması Ege’nin hava sahasındaki verileri değiştirir. Biz, güç dengesini korumak için bazı şeyler yapmalıyız. F-35 uçaklarının yanı sıra S-400 benzeri hava savunma silahları almalıyız. Ancak, ekonomik durumumuz buna izin vermiyor” diye konuştu. 

‘ÇÖZÜM İHTİMALİ YÜKSEK’

Türkiye-ABD ilişkileri hakkında Yunan Savunma Bakanı, “ABD için Türkiye önemli bir müttefik. Bu nedenle ilişkileri tamamen koparmamaya çalışacak. Bu dönemdeki gerginliğin çözümü ihtimali, ilişkilerin kopma ihtimalinden daha fazla. Ancak, ilişkiler ne kadar düzelse de eski dönemlerdeki gibi olmayacak. ABD için Yunanistan alternatif bir çözüm olabilir” dedi.

‘AKAR İLE ARAM İYİ’

Apostolakis, mevkidaşı Hulusi Akar ile ilgili olarak da, “Akar ile kişisel düzeyde ilişkilerim iyi ve bu Türk-Yunan ilişkilerine de yardımcı oluyor. Pek çok mesele bir telefonla hallediliyor. İlişkimiz öyle ki, o beni ya da ben onu aradığımda, 2-3 dakika sonra konuşmaya başlıyoruz. Bu dönemde de Ege’de gerginliği azaltmak amacıyla güven arttırıcı önlemler almaya çalışıyoruz” diye konuştu.   

 

 

 

 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Türkiye 2 istihbaratçıyı yakaladı

Rusya'dan Mueller raporu açıklaması

Macron, terör örgütü YPG/PKK’lı heyetle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar