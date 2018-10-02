S-300’ler Suriye’ye teslim edildi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Moskova’nın Suriye’ye S-300 hava savunma bataryalarını teslim ettiğini bildirdi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlığında toplanan Güvenlik Konseyi toplantısında S-300 füzelerinin teslimatıyla ilgili bilgi veren Şoygu, “Suriye’ye dört adet S-300 füze rampası, yardımcı unsurlarıyla toplam 49 parça olarak ulaştırıldı” dedi. Şoygu, söz konusu füze rampalarının mevcut hava savunma sistemiyle entegre şekilde 20 Ekim’de çalışır hale getirileceğini de belirtti.
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