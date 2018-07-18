Rüya’nın katili için idam istenecek
ABD’nin Idoha eyaletinde 30 Haziran’da üçüncü doğumgününü kutlarken uğradığı bıçaklı saldırıdan iki gün sonra hayatını kaybeden Etiyopyalı Rüya Kadir’in katili Timmy Kinner (30) için savcıların idam cezası isteyeceği bildirildi.
14 Ağustos’ta yeniden hakim karşısına çıkacak olan Kinner’ın cezaevinden yeni çıktığı ve saldırı sırasında evsiz olduğu belirtildi.
Savcıların soruşturmayı tamamlayıp, sanığın ruh sağlığını değerlendirdikten sonra karar vereceği kaydedildi.
Kinner, Boise kentinde daha çok göçmenlerin kaldığı apartmanda Rüya Kadir için düzenlenen doğumgünü partisinde gerçekleştirdiği saldırıda altısı çocuk dokuz kişiyi bıçaklamıştı.
Geçen haftaki cenaze töreninde anne Bifituu Kadir, “Kızımın adı Türkçeydi. Adı gibi Rüya gibi geldi, geçti” diye konuşmuştu.
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