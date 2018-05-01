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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
01.05.2018 - 23:46, Son Güncelleme:

Rusya'yla domates baharı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya'yla domates baharı

RUSYA tarım ürünleri denetim kurumu ‘Rosselhoznadzor’, geçen hafta verdiği sözü yerine getirerek, Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatını 1 Mayıs itibarıyla serbest bıraktı.

Böylece 20 imtiyazlı firma yerine, artık isteyen Türk tarım şirketi Rusya’ya domates ihraç edebilecek. Rusya’nın domates ithalatıyla ilgili getirdiği tek çekince ise domates güvesinin yaygın olduğu Türkiye illerinden alım yapılmayacak olması.

SINIRDA RUS-TÜRK DENETÇİ
Rusya’ya domates ihracatında yeni ve daha şeffaf  kurallar da geliyor. Rusya ile Türkiye arasında çalışma heyetlerinin belirlediği yeni uygulamaya göre, Rusya’ya gönderilen tarım ürünlerinde haşere olup olmadığı sınır geçiş noktalarında oluşturulacak ortak denetçiler tarafından kontrol edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde Türk tarım ürünü ihracatçıları, çoğu zaman Rus tarafının gümrüklerde haşere denetimi konusunda istediği şekilde hüküm verdiği şikâyetlerinde bulunuyordu. Ortak Rus-Türk müfettişleri sayesinde bu tür mağduriyetler ile rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye’den isteyen firmanın Rusya’ya domates satışı yapması, Rusya tarafından daha önce belirlenen ‘yılda 50 bin ton’ kotası kapsamında gerçekleşecek. Kasım 2017’den bugüne dek Türkiye’den Rusya’ya 17 bin ton domates satışı yapıldığı göz önünde bulundurularak, kotanın yıl sonuna kadar tüm ihracatçılar için yeterli olacağı belirtildi.

UÇAK KRİZİNİN SON İZİYDİ
Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretindeki sorunlar, Kasım 2015’te Rus uçağının düşürülmesiyle başlamıştı. Rusya yönetimi 1 Ocak 2016 tarihinde itibaren, Türkiye’den tüm tarım ürünlerinin alımını yasaklamıştı. 2016 ve 2017 yıllarında ilişkileri normalleştirme müzakereleri sonunda, 1 Kasım 2017 tarihinde Türk domatesine kısıtlı firmalar bazında onay verilmişti. Rusya’nın şimdiki 1 Mayıs kararıyla tarım ürünlerin ihracatında uçak krizi öncesi döneme resmen dönülmüş oldu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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