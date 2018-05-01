Rusya'yla domates baharı
RUSYA tarım ürünleri denetim kurumu ‘Rosselhoznadzor’, geçen hafta verdiği sözü yerine getirerek, Türkiye’den Rusya’ya domates ihracatını 1 Mayıs itibarıyla serbest bıraktı.
Böylece 20 imtiyazlı firma yerine, artık isteyen Türk tarım şirketi Rusya’ya domates ihraç edebilecek. Rusya’nın domates ithalatıyla ilgili getirdiği tek çekince ise domates güvesinin yaygın olduğu Türkiye illerinden alım yapılmayacak olması.
SINIRDA RUS-TÜRK DENETÇİ
Rusya’ya domates ihracatında yeni ve daha şeffaf kurallar da geliyor. Rusya ile Türkiye arasında çalışma heyetlerinin belirlediği yeni uygulamaya göre, Rusya’ya gönderilen tarım ürünlerinde haşere olup olmadığı sınır geçiş noktalarında oluşturulacak ortak denetçiler tarafından kontrol edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde Türk tarım ürünü ihracatçıları, çoğu zaman Rus tarafının gümrüklerde haşere denetimi konusunda istediği şekilde hüküm verdiği şikâyetlerinde bulunuyordu. Ortak Rus-Türk müfettişleri sayesinde bu tür mağduriyetler ile rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Türkiye’den isteyen firmanın Rusya’ya domates satışı yapması, Rusya tarafından daha önce belirlenen ‘yılda 50 bin ton’ kotası kapsamında gerçekleşecek. Kasım 2017’den bugüne dek Türkiye’den Rusya’ya 17 bin ton domates satışı yapıldığı göz önünde bulundurularak, kotanın yıl sonuna kadar tüm ihracatçılar için yeterli olacağı belirtildi.
UÇAK KRİZİNİN SON İZİYDİ
Rusya ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretindeki sorunlar, Kasım 2015’te Rus uçağının düşürülmesiyle başlamıştı. Rusya yönetimi 1 Ocak 2016 tarihinde itibaren, Türkiye’den tüm tarım ürünlerinin alımını yasaklamıştı. 2016 ve 2017 yıllarında ilişkileri normalleştirme müzakereleri sonunda, 1 Kasım 2017 tarihinde Türk domatesine kısıtlı firmalar bazında onay verilmişti. Rusya’nın şimdiki 1 Mayıs kararıyla tarım ürünlerin ihracatında uçak krizi öncesi döneme resmen dönülmüş oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle