Rusya'yı sarsan suikast: Peş peşe açıklamalar
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Putin ve Rusya Dışişleri'nden peş peşe açıklamalar gelirken DNR'nin İkinci Başkanı Eduard Basurin ABD'yi suçladı.
Ukrayna’da çıkan iç savaştan sonra Rusya destekçileri tarafından 2014 yılında kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti başkanı Aleksandr Zaharçenko bombalı saldırı sonucu öldürüldü. Rusya basınına yansıyan haberlerde, Donetsk’te meydana gelen olayda Ukrayna’ya karşı bağımsızlığını tek taraflı ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko ile Maliye Bakanı Aleksandr Timofeev Puşkin Caddesi’nde ‘Separ’ isimli bir kafede otururken bombalı saldırıya uğradı.
Zaharçenko olay yerinde hayatını kaybederken, Timofeev ise hastaneye kaldırıldı. Haberlerde Donetsk’teki muhaliflerin olayı doğruladıkları belirtildi.
RUS MEDYASI: İLK ŞÜPHELİ KİEV YÖNETİMİ
Rusya’da yayınlanan haberlerde düzenlenen bombalı saldırıların Kiev yönetiminin olduğu iddia edildi. Rus basını Donetsk Halk Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı uzmanlarının olay yerinde yaptıkları ilk incelemede saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğine dair kanıtları olduğunu aktardı. Bu haber üzerine Rusya tarafı teyakkuz haline geçti.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
Sputnik'in haberine göre Zaharçenko’nun ölümüyle sonuçlanan saldırının terör eylemi olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev’in barış vaatlerini yerine getirmeyip kanlı katliamlara geçme kararı aldığını kaydetti.
Zaharova, "Kiev'deki savaş partisi, Minsk anlaşmasını yerine getirmek ve iç çatışmayı çözüme kavuşturma yollarını aramak yerine terör senaryosunu hayata geçirerek bölgede onsuz da zor olan durumu daha da kötüleştiriyor. Barış vaatlerini yerine getirmeyip görünüşe bakılırsa kanlı katliama geçme kararını almışlar" diye konuştu.
Zaharova, "Dünya toplumu, masum vatandaşların gözü önünde işlenen bu cinayetin yansız olarak araştırılmasını talep etmeli, hatta Ukrayna'daki politik sistemin kukla olduğu dikkate alınırsa bu araştırmayı kontrol etmeli" diye kaydetti.
PUTİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Aleksandr Zaharçenko'nun öldürülmesi dolayısıyla başsağlığı telgrafı yolladı.
Putin ''Aleksandr Zaharçenko’nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.
'FAİLLER VE ORGANİZATÖRLER CEZALANDIRILACAK'
Bu cinayetinin organizatör ve faillerinin cezalandırılacağı mesajını veren Rusya Devlet Başkan, ''Bu suçun organizatör ve faillerinin hak ettikleri cezayı çekeceklerini umuyorum'' ifadelerini kullandı.
'SORUMLULUK ÜSTLENEN GERÇEK BİR HALK LİDERİ'
Zaharçenko’nun gerçek bir halk lideri, cesur ve kararlı biri ve Donbass vatanseveri olduğunu söyleyen Putin, telgrafını şöyle noktaladı:
''Doğduğu topraklar için zor bir zamanda onları savunmaya girişti, büyük bir kişisel sorumluluk üstlendi, insanlara önderlik etti.''
ABD'YE SUÇLAMA
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, DNR Harekat Komutanlığı İkinci Başkanı Eduard Basurin ABD'yi suçladı.
Rossiya-1 televizyonuna konuşan Basurin, ''Zaharçenko cinayeti ABD’nin organizasyonu. Onlar doğrudan bu süreçte yer aldı'' dedi.
Basurin, ''Cinayetin temel amacı, cumhuriyetimizin içindeki ve cephe hattındaki durumu istikrarsızlaştırmak'' ifadelerini kullandı.
DNR Komutanı, Ukrayna ordusu ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko’ya şöyle seslendi:
''Hiçbir şey yapamazsınız. Cumhuriyetimizin sınırlarını koruyoruz.''
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