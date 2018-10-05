Rusya’ya peş peşe suçlamalar
ABD, Hollanda ve Britanya’dan Rusya’ya peş peşe suçlamalar... Dün ilk olarak Britanya, Rus askeri istihbaratını (GRU) Dünya Anti-Doping Ajansı, Ukrayna’daki ulaşım sistemleri ve 2016 ABD Başkanlık seçimlerine yönelik hack saldırılarının arkasında olmakla suçladı.
Ardından Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, geçen nisanda casusluk suçlamasıyla sınırdışı edilen dört Rus diplomatın GRU elemanları olduklarının kesinleştiğini duyurdu. Bakan, “Bu kişiler kablosuz internet ağları üzerinden Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) bilgisayarlarına sızarak bilgileri çalma girişiminde bulunmuştur” dedi. Bu kişiler ise şöyle açıklandı: “Aleksey Moronets, Yevgeniy Serebryakov, Oleg Sotnikov ve Aleksey Minin.” Bu şahısların 2014’te Ukrayna üzerinde düşürülen Malezya Havayolları’na ait uçak hakkında da bilgi topladıkları iddia edildi. Dün öğleden sonra ise ABD Adalet Bakanlığı, yedi GRU elemanına suçlamalar yöneltti. Haklarında dava açılan Rus istihbarat görevlileri; Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile çeşitli dopingle mücadele birimlerini ve ABD’nin Pennsylvania eyaletindeki nükleer enerji şirketi Westinghouse’u hedef almakla suçlanıyor. Rusya ise iddiaları “Rus karşıtı kampanya” olarak nitelendirerek yalanladı.
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