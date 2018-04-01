Rusya’ya göre hedef dünya kupası
İngiltere ile Rusya arasında patlak veren ajan krizi devam ederken Moskova, Batı’nın ana hedefinin 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’ya yaptırmamak olduğunu öne sürdü.
4 Mart’ta Rus asıllı eski çifte ajan Sergay Skripal (66) ile kızı Yuliya’nın (33) İngiltere’de zehirlenmesi, Batı ile Rusya arasında krizee yol açmıştı. AB ülkelerinin çoğu ve ABD, Rus diplomatların bir kısmını sınır dışı etme kararı alırken, NATO da Moskova’ya karşı tedbir açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus televizyonlarında katıldığı programlarda Sergey Skripal olayının baştan beri büyük bir provokasyon olduğunu öne sürdü. Sözcü Zaharova, “Son bir ayda yaşananlar elbette Rusya’da bu yıl yapılacak 2018 Dünya Kupası’nı hedef alıyor. En önemli futbol müsabakasının Rusya’da gerçekleşmemesi için can atıyorlar. Bu hedefe ulaşmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde bu tür durumlarda söylenen ‘Orada ot bile bitmemeli’ taktiği izliyorlar diyebilirim” diye konuştu.
DİPLOMATLAR DÖNDÜ
2010 yılında FIFA, 2018 Dünya Kupası’nın Rusya’da yapılmasına karar vermişti. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak futbol müsabakaları, Rusya’nın 12 şehrinde oynanacak. İngiltere, Dünya Kupası’na ülkesinden ne Kraliyet ailesinden ne de hükümetten katılım olacağını açıklamıştı. Öte yandan ABD’nin sınır dışı etme kararı aldığı 60 Rus diplomatın büyük bir bölümü dün ülkelerine geri döndü. ◊ Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
Yorumları Göster
Yorumları Gizle