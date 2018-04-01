Rusya’ya göre hedef dünya kupası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya’ya göre hedef dünya kupası
GeriDünya Rusya’ya göre hedef dünya kupası
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
01.04.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Rusya’ya göre hedef dünya kupası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya’ya göre hedef dünya kupası

İngiltere ile Rusya arasında patlak veren ajan krizi devam ederken Moskova, Batı’nın ana hedefinin 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’ya yaptırmamak olduğunu öne sürdü.

4 Mart’ta Rus asıllı eski çifte ajan Sergay Skripal (66) ile kızı Yuliya’nın (33) İngiltere’de zehirlenmesi, Batı ile Rusya arasında krizee yol açmıştı. AB ülkelerinin çoğu ve ABD, Rus diplomatların bir kısmını sınır dışı etme kararı alırken, NATO da Moskova’ya karşı tedbir açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus televizyonlarında katıldığı programlarda Sergey Skripal olayının baştan beri büyük bir provokasyon olduğunu öne sürdü. Sözcü Zaharova, “Son bir ayda yaşananlar elbette Rusya’da bu yıl yapılacak 2018 Dünya Kupası’nı hedef alıyor. En önemli futbol müsabakasının Rusya’da gerçekleşmemesi için can atıyorlar. Bu hedefe ulaşmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde bu tür durumlarda söylenen ‘Orada ot bile bitmemeli’ taktiği izliyorlar diyebilirim” diye konuştu.

DİPLOMATLAR DÖNDÜ

2010 yılında FIFA, 2018 Dünya Kupası’nın Rusya’da yapılmasına karar vermişti. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak futbol müsabakaları, Rusya’nın 12 şehrinde oynanacak. İngiltere, Dünya Kupası’na ülkesinden ne Kraliyet ailesinden ne de hükümetten katılım olacağını açıklamıştı. Öte yandan ABD’nin sınır dışı etme kararı aldığı 60 Rus diplomatın büyük bir bölümü dün ülkelerine geri döndü. ◊ Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yıllar sonra bir ilk!

Eto'o Cumhurbaşkanı olmak istiyor

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye: ‘O para geri dönüş için harcanmalı’

Doğu Guta tamamen Esad’a kalıyor: Son tahliye