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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
26.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya’nın tercihi ‘Suriye beşlisi’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’nın tercihi ‘Suriye beşlisi’

Moskova; Türkiye, İran ve Rusya’nın oluşturduğu Suriye konulu Astana üçlüsünün kapsamının genişletilerek, Almanya ve Fransa liderlerinin de dahil olduğu beşli bir yapıya yeşil ışık yakıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimiyle 2018’de gerçekleşen Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa dörtlü grubu ile Astana üçlüsünün birleştirilmesi gündemde.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ağustos ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Suriye’yi ele almak üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, ağustos ayı başında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak 13. Astana turu görüşmelerinin ardından İstanbul’da gerçekleşecek liderler zirvesine Putin’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katılacak.

TÜRKİYE’DE LİDERLER ZİRVESİ

Putin’in Suriye konulu zirve için Türkiye ziyaretine hazırlandığını, Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan duyurdu. Kazakistan’ın başkentinde yapılacak 13. Suriye görüşmelerinin, ‘Suriye Anayasa Komitesinin’ nihai olarak kurulması bakımından hayati önem taşıdığını söyleyen Rus büyükelçi, “Nursultan’daki Suriye görüşmeleri ve burada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Rusya-Türkiye-İran liderleri Türkiye’de bir araya gelecek. Ağustos sonunda Türkiye’de gerçekleşecek liderler zirvesine Erdoğan, Putin ve Ruhani katılacak” dedi.

İLK ŞART ANAYASA KOMİTESİ

Moskova ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran’dan oluşan Astana üçlüsünün kapsamının genişletilerek, masada Almanya ve Fransa liderlerinin de yer alacağı bir oluşumu gündeme getirebilir. Rusya’daki diplomatik çevreler ve siyasi gözlemciler de, Moskova’nın, Astana üçlüsü formatı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılında başlattığı Suriye odaklı Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa dörtlü grubunun birleştirilerek yeni ‘Suriye beşlisi’ oluşturulması fikrine sıcak baktığını söylüyor. Buna göre, Suriye üçlüsü beşliye dönüşürse, Suriye’nin iç savaş sonrası yeniden inşası sürecinin daha kolay geçebileceği düşünülüyor. Bunun gerçekleşmesi için en önemli şart olarak da, Suriye Anayasa Komitesinin bir an önce şekillenmesi ve BM’den onay alarak çalışır hale gelmesi gösteriliyor. 

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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