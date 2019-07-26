Rusya’nın tercihi ‘Suriye beşlisi’
Moskova; Türkiye, İran ve Rusya’nın oluşturduğu Suriye konulu Astana üçlüsünün kapsamının genişletilerek, Almanya ve Fransa liderlerinin de dahil olduğu beşli bir yapıya yeşil ışık yakıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimiyle 2018’de gerçekleşen Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa dörtlü grubu ile Astana üçlüsünün birleştirilmesi gündemde.
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ağustos ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle Suriye’yi ele almak üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi. Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da, ağustos ayı başında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak 13. Astana turu görüşmelerinin ardından İstanbul’da gerçekleşecek liderler zirvesine Putin’in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katılacak.
TÜRKİYE’DE LİDERLER ZİRVESİ
Putin’in Suriye konulu zirve için Türkiye ziyaretine hazırlandığını, Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan duyurdu. Kazakistan’ın başkentinde yapılacak 13. Suriye görüşmelerinin, ‘Suriye Anayasa Komitesinin’ nihai olarak kurulması bakımından hayati önem taşıdığını söyleyen Rus büyükelçi, “Nursultan’daki Suriye görüşmeleri ve burada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Rusya-Türkiye-İran liderleri Türkiye’de bir araya gelecek. Ağustos sonunda Türkiye’de gerçekleşecek liderler zirvesine Erdoğan, Putin ve Ruhani katılacak” dedi.
İLK ŞART ANAYASA KOMİTESİ
Moskova ayrıca, Rusya, Türkiye ve İran’dan oluşan Astana üçlüsünün kapsamının genişletilerek, masada Almanya ve Fransa liderlerinin de yer alacağı bir oluşumu gündeme getirebilir. Rusya’daki diplomatik çevreler ve siyasi gözlemciler de, Moskova’nın, Astana üçlüsü formatı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 yılında başlattığı Suriye odaklı Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa dörtlü grubunun birleştirilerek yeni ‘Suriye beşlisi’ oluşturulması fikrine sıcak baktığını söylüyor. Buna göre, Suriye üçlüsü beşliye dönüşürse, Suriye’nin iç savaş sonrası yeniden inşası sürecinin daha kolay geçebileceği düşünülüyor. Bunun gerçekleşmesi için en önemli şart olarak da, Suriye Anayasa Komitesinin bir an önce şekillenmesi ve BM’den onay alarak çalışır hale gelmesi gösteriliyor.
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